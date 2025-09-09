Guadalajara Open 2025: Chivas Femenil protagoniza firma de autógrafos; regala un momento de alegría a la afición rojiblanca

El Guadalajara Open AKRON 2025 se encuentra en su segundo día de actividades, por lo que las emociones están al máximo.

El Complejo Panamericano de Tenis es el escenario de la séptima edición del torneo WTA 500, donde se encuentran compitiendo grandes jugadoras de todo el mundo.

Durante la tarde de este martes, las que se robaron los reflectores en el inmueble tapatío fueron las futbolistas de las Chivas.

Las integrantes del equipo femenil se dieron cita en el recinto de Zapopan para protagonizar una firma de autógrafos.

Blanca Félix (portera), Adriana Iturbide (delantera), Daniela Delgado (centrocampista), Natalia Villarreal (lateral izquierda) y Jaqueline Rodríguez (centrocampista) fueron las jugadoras rojiblancas que convivieron con los seguidores del Rebaño.

Las futbolistas le regalaron un momento de alegría a la afición de las Chivas, al estampar su firma en playeras, gorras y en algún papel que tomaron de último momento.

Además, se tomaron fotografías y mandaron saludos y felicitaciones a cada persona que les pidió un video para algún conocido que no pudo estar presente en el evento.

La firma de autógrafos se realizó en un stand de AKRON al interior del Complejo Panamericano de Tenis.

Blanca Félix, Adriana Iturbide, Daniela Delgado, Natalia Villarreal y Jaqueline Rodríguez no dejaron pasar la oportunidad de darle una alegría a la afición rojiblanca, de cara a enfrentarse al América en el Clásico Nacional.

Cabe resaltar que las Chivas estarán visitando a las Águilas el próximo domingo 14 de septiembre en el estadio Ciudad de de los Deportes, para protagonizar una nueva edición del partido más apasionante del futbol mexicano.