Caliente.mx se convierte en socio oficial de UFC en México

En los últimos años, las artes marciales mixtas han experimentado un crecimiento notable en México, consolidándose como una de las disciplinas de mayor proyección entre los jóvenes atletas y la afición deportiva.

Gran parte de este desarrollo ha sido impulsado por la UFC, la compañía más importante del mundo en el ámbito del MMA, que ha encontrado en México un terreno fértil tanto dentro como fuera del octágono.

Con la presencia constante de figuras como Brandon Moreno, Alexa Grasso, David Martínez y Edgar Cháirez, el público mexicano ha encontrado en las artes marciales mixtas un espacio de identidad y orgullo deportivo.

En ese camino, por seguir construyendo en México, la empresa de Dana White firmó con Caliente.mx una alianza comercial multianual que significa un crecimiento no solo en el desarrollo de contenido y generación de pertenencia con los aficionados mexicanos, sino que los fanáticos de las artes marciales mixtas disfrutarán como nunca lo que ambas partes ofrecen.

La incorporación de Caliente.mx como socio estratégico representa un paso decisivo para la UFC en su consolidación dentro del mercado mexicano. Más allá de la visibilidad comercial, esta alianza multianual abre la puerta a experiencias exclusivas para los aficionados, desde contenidos especializados hasta dinámicas que fortalecen el sentido de pertenencia hacia la marca.

"Esta alianza es muy importante por la gran pelea de este sábado de UFC en CDMX. Nos llena de privilegio, honor, adrenalina y felicidad. En nuestra base de usuarios hay muchos aficionados de UFC, entonces son accesos con los peleadores, boletos, mercancía, meets and greets para los fans con los peleadores, creación de contenido y acercar a nuestros usuarios. Abrirles las puertas para este gran mundo que es la UFC”, mencionó Fernanda Sainz, CCO de Caliente.mx.

Para Andrés Bale, vicepresidente de Desarrollo Internacional de Negocios de la UFC, el acuerdo con Caliente.mx representa mucho más que una colaboración comercial: es la consolidación de México como uno de los mercados estratégicos de mayor crecimiento para la compañía.

"Cuando hablábamos de la sociedad, queríamos tres cosas, primero en cómo nos iba a ayudar porque son líderes en el mercado, luego en la creación de experiencias y cómo alcanzar nuevos aficionados, además de que buscábamos una sociedad a largo plazo, que esta sociedad es. Son las tres cosas principales que buscamos en un socio y Caliente.mx lo hace. México es un mercado prioritario para nosotros", agregó.

Con la intención de prolongar esta relación durante muchos años, la UFC abrió la posibilidad de que, de la mano de Caliente.mx, México pueda contar con más de una fecha en el calendario internacional. Esta perspectiva no solo fortalece la presencia de la promotora en el país, sino que también ofrece a los aficionados la oportunidad de vivir múltiples funciones de primer nivel, consolidando a México como una de las plazas más relevantes.

"UFC tiene una pelea en México anual, pero ojalá los convenzamos de venir más veces. Nos gustan las relaciones a largo plazo. Se tiene que construir de la mano. Somos una marca muy activa que hace mucho contenido, muchos beneficios y a veces un año no es suficiente. Siempre es importante una relación comercial de varios años", finalizó Sainz.