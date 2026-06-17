Guadalajara.— En 2019, cuando aún era parte de las inferiores del Fire de Chicago, Brian Gutiérrez apoyó a la Selección Mexicana como sparring, en su preparación para la Copa Oro.

Impensable que, siete años después, con apenas siete juegos como seleccionado, disputaría una Copa del Mundo con el Tricolor. Hoy, es una realidad y buscará jugar su segundo duelo en este Mundial, mañana contra Corea del Sur.

Fue apenas en enero cuando la FIFA oficializó su cambio de federación, luego de estar registrado como estadounidense, por dos encuentros en los que fue convocado por el combinado de las barras y las estrellas, a principios de 2025.

Al día siguiente, el 23 de enero de 2026, Brian debutó con la playera verde en el amistoso contra Panamá, en el estadio Rommel Fernández. Jugó el duelo siguiente frente a Bolivia y en febrero convirtió su primer gol, contra Islandia, en un encuentro amistoso disputado en el estadio Corregidora.

Así de rápido estalló la carrera de Gutiérrez. Pero hay una parte que fue clave en esto. En diciembre, al término del Apertura 2025, el Guadalajara lo firmó. De inmediato, el volante mexicanoestadounidense de 22 años destacó con sus exhibiciones como rojiblanco.

Sus juegos con las Chivas y su desempeño bajo el mando de Javier Aguirre, hoy lo tienen como uno de los 26 seleccionados que disputan la Copa del Mundo.

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El objetivo es trascender y los rumores ya comienzan a colocarlo en la mira de varios clubes importantes de Europa.

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