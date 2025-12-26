Boxing Day: Horario y canales para ver EN VIVO el Manchester United vs Newcastle de este viernes 26 de diciembre

La Temporada 2025-26 de la Premier League continúa su curso; incluso, después de la Navidad.

Luego de 17 intensas jornadas se pone en marcha la número 18, es decir, la primera vuelta de la campaña está cada vez más cerca de terminar.

De momento, el Arsenal marcha como líder de la tabla general con 39 puntos, pero le siguen los pasos de cerca el Manchester City (37) y el Aston Villa (36).

Los Gunners, los Citizens y los Villans protagonizan la pelea por el título del futbol inglés, ya que los demás equipos se encuentran más abajo en la clasificación.

En la lucha por los puestos para las competiciones europeas, están el Chelsea, el Liverpool, el Sunderland, el Manchester United y el Crystal Palace.

Mientras que, en la batalla por no descender, aparecen el Wolverhampton, el Burnley, el West Ham y el Nottingham Forest.

Lee También Presidente del equipo de Edson Álvarez queda en libertad, pero sigue bajo investigación

En las estadísticas individuales, Erling Haaland (Manchester City) encabeza la tabla de los máximos goleadores con 19 anotaciones.

Igor Thiago (Brentford), con 11, y Antoine Semenyo (Bournemouth) y Hugo Ekitike, ambos con ocho, son los siguientes en el listado.

La Fecha 18 de la Liga de Inglaterra está por comenzar y será más que vibrante por todas las luchas que se están dando de cara al inicio de la segunda vuelta.

Hoy se pondrá en marcha una nueva jornada, con uno de los festejos más importantes en el Reino Unido.

Uno de los días más esperados en la Premier League, finalmente, ha llegado. Este viernes 26 de diciembre se realiza el Boxing Day.

El “segundo día” de Navidad es una de las fechas más especiales para los aficionados del futbol inglés; sin embargo, la edición este año será completamente diferente.

Este 2025, se jugará un solo partido durante esta celebración, por el tema de los derechos de transmisión.

Aunque el duelo será más que atractivo porque se enfrentan dos equipos que se encuentran peleando por escalar posiciones y acercar a los puestos europeos.

Lee También Arsenal vence a Crystal Palace en penales y avanza a semifinales de la Copa de la Liga

Horario y canales para ver EN VIVO el Manchester United vs Newcastle del Boxing Day