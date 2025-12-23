Arsenal vence a Crystal Palace en penales y avanza a semifinales de la Copa de la Liga

Arsenal se enfrentará a Chelsea en las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa después de vencer el martes a Crystal Palace por 8-7 en penales tras un empate 1-1 en el tiempo regular.

Kepa Arrizabalaga detuvo el tiro de Maxence Lacroix para asegurar la victoria en la tanda de penaltis en el Emirates Stadium.

Un autogol de Lacroix a los 80 minutos había dado la ventaja a Arsenal antes de que Marc Guehi igualara para el Palace en el tiempo de descuento.

Manchester City jugará contra el campeón defensor Newcastle en la otra semifinal.

Arsenal tomó la delantera cuando el Palace no logró despejar el córner de Bukayo Saka. Lacroix empujó el balón sobre su línea y meneó la cabeza con incredulidad.

En el quinto minuto del tiempo de descuento, el colombiano Jefferson Lerma cabeceó hacia abajo el balón para colocarlo en el camino de Guehi, quien lo empujó hacia las redes.

Los penales fueron perfectamente ejecutados hasta el intento de Lacroix. Arrizabalaga se lanzó a la derecha y lo detuvo.

“Generamos muchas oportunidades. Deberíamos haber marcado muchos más goles que el que anotamos”, dijo el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, a Sky Sports. “En general, otra victoria, estoy realmente feliz.”