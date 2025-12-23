Jesús Martínez responde a críticas de la afición: "Ningún jugador de Pachuca va a ir al Oviedo"

El Real Oviedo atraviesa momentos complicados y su cierre de 2025 en Primera División está en el ojo del huracán.

Guillermo Almada es el tercer entrenador del equipo tras las destituciones de Veljko Paunovic y Luis Carrión.

El técnico uruguayo debutó con un empate 0-0 ante el Celta de Vigo en el Carlos Tartiere, donde la afición mostró su frustración con protestas y una pancarta: "Pachuca: Más fútbol y menos negocio".

Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Oviedo, respondió a las críticas.

¿Qué fue lo que dijo Jesús Martínez ante las críticas de la afición del Real Oviedo?

"Tengo que respetar, pero yo no estoy de acuerdo en absoluto. Si hay algún grupo que haya invertido en toda la historia del Real Oviedo, ese ha sido mi querido Carlos Slim y el Grupo Pachuca. Hemos invertido un dineral y vamos a seguir invirtiendo, porque el resto de la afición sí tiene memoria y es muy agradecida".

El directivo también aclaró el mercado invernal: "Ningún jugador de Pachuca va a ir al Oviedo, va a venir un refuerzo e incluso dos".

Descarta así rumores sobre cesiones internas, priorizando incorporaciones externas para revertir la situación del equipo, penúltimo en la tabla.

Cabe recordar que la gestión del Grupo Pachuca fue celebrada con el ascenso tras 24 años, pero los últimos meses han generado molestias.