Boxing Day: ¿Cuántos partidos se jugarán en esta fecha tan importante para la Premier League?

La Premier League está cerca de finalizar la primera vuelta de la Temporada 2025-26, por lo que los partidos son cada vez más importantes con el paso de las semanas.

De momento, se han jugado 17 jornadas de la actual campaña, es decir, todavía restan 21 por disputarse.

El líder de la tabla general es el Arsenal con 39 puntos, pero le siguen de cerca el Manchester City (37) y el Aston Villa (36).

Después, un poco más alejados están los equipos que pelean por los puestos en competiciones europeas: el Chelsea, el Liverpool, el Sunderland, el Manchester United y el Crystal Palace.

Mientras que, en la lucha por el no descenso, se encuentran el Wolverhampton, el Burnley, el West Ham, el Nottingham Forest y el Leeds United.

En el tema individual, Erling Haaland es el máximo goleador de la Premier League, en esta temporada, con 19 anotaciones; en segundo lugar, se encuentra Igor Thiago y, en tercero, está Antoine Semenyo y Hugo Ekitike, ambos con ocho.

La Fecha 17 finalizó el pasado lunes con la victoria del Fulham sobre Nottingham Forest, con solitaria anotación de Raúl Jiménez.

La siguiente jornada se disputará en las próximas horas y está marcada porque se jugará en una de las fechas más importantes para el futbol inglés: el Boxing Day.

Dicha celebración se realiza cada 26 de diciembre, un día después de Navidad, y suele tener partidos sumamente intensos y, sobre todo, con goles.

La idea disputar una jornada al día siguiente de una de las fechas más importantes a nivel mundial es para que el futbol sea percibido como un deporte completamente familiar y para que los niños puedan disfrutar en los estadios.

Desde 1871, se festeja esta fecha tan importante para el futbol en el Reino Unido, ya que las Ligas de Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda e Irlanda del Norte no detiene su actividad y son las únicas del viejo continente que se siguen jugando entre Navidad y Año Nuevo.

Sin embargo, para este 2025, dicha tradición será modificada para sorpresa de propios y extraños.

A diferencia de cómo se juega cada año, para esta temporada, la Premier League únicamente pudo programar un partido.

El Manchester United y el Newcastle United se enfrentarán el viernes 26 en Olf Trafford, con lo que será el duelo inaugural de la Jornada 18.

El resto de los partidos de dicha fecha se jugarán entre el sábado 27 y el domingo 28, siete serán en la jornada sabatina y dos en la dominical.

Cabe resaltar que el Boxing Day será diferente esta año por un tema de los derechos de transmisión en el Reino Unido.