Bolivia vs México: Horario y canales para ver el partido amistoso de la Selección Mexicana; HOY, domingo 25 de enero

Un autogol de Panamá permitió que la Selección Mexicana rompiera con una mala racha de seis partidos sin conocer la victoria. Esta tarde, en un estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas que aún se encuentra bajo remodelación, la Selección Mexicana buscará hilar un segundo triunfo consecutivo; ahora ante Bolivia.

Sobre la mesa está la posibilidad de una segunda victoria en el inicio del año mundialista, pero de concretarse, también sería la número cincuenta para el estratega Javier Aguirre al frente del Tricolor.

Ya en conferencia de prensa, el “Vasco” Aguirre adelantó que “es un futbol sudamericano. Viven los noventa minutos con intensidad, no dejan nada al azar y eso es lo que quiero, poner en dificultades a mi equipo; Bolivia lo hará. No estamos acostumbrados a ello y es el objetivo final, buscar que el jugador mexicano saque ese extra”.

La última vez que México y Bolivia se hicieron frente fue en un partido amistoso que se disputó en mayo del 2024, donde un gol de Efraín Álvarez al 47' le dio la victoria al Tricolor.

Este será el último partido que el combinado nacional disputará en el mes de enero, como parte de su preparación para la Copa del Mundo de 2026. A finales de febrero, la Selección Mexicana verá nuevamente acción: en el estadio La Corregidora, hogar de los “Gallos Blancos” de Querétaro, recibirá la visita de Islandia.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido, mismo que se transmitirá por televisión abierta.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver EN VIVO el partido de la Selección Mexicana?

Domingo, 25 de enero

Bolivia vs México | 13:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Las Estrellas y Azteca 7.

