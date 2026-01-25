Javier Aguirre busca su victoria número 50 con la Selección Mexicana contra Bolivia

En 2025, Javier Aguirre se convirtió en el técnico más laureado en la historia de la Selección Mexicana, luego de conquistar la Nations League y la Copa Oro, títulos que se sumaron a la Copa Oro de 2009.

Los números también dictaron el año anterior que el Vasco se convirtió en el estratega con más triunfos oficiales al frente del Tricolor, al llegar a 29, luego de vencer a Estados Unidos en julio pasado.

Hoy enfrenta a Bolivia y, en caso de ganar, Aguirre llegaría a su victoria 50 en sus tres etapas como timonel nacional; contra Panamá cortó una mala racha de seis partidos sin triunfo y alcanzó la 49.

“Es un futbol sudamericano, viven los 90 minutos con intensidad, no dejan nada al azar y eso es lo que quiero, poner en dificultades a mi equipo; Bolivia lo hará. No estamos acostumbrados a ello y es el objetivo final, buscar que el jugador mexicano saque ese extra”, declaró en conferencia de prensa.

Triunfo que le valdría para igualar la marca del histórico Ignacio Trelles, además, se pondría a un triunfo de igualar el récord de Bora Milutinovic (51). Por ahora, su cifra es de 49 triunfos, 19 empates y 18 derrotas, en 86 encuentros dirigidos.

En la segunda etapa, en el proceso de Sudáfrica 2010, dirigió 32 duelos, su etapa más larga; en la primera sumó 27 y en esta última lleva los mismo encuentros.

El Vasco vislumbra por lo menos seis cambios para su segundo compromiso del año, en comparación con el duelo frente a Panamá. Javier asegura que no será posible ver a todos los elementos.

“De eso se trataba, siempre hablaba de 50 o 100 jugadores, no tengo el dato bien de cuántos jugadores he llamado. Hay jugadores que me han sorprendido gratamente. Ya le dije al grupo que es difícil que jueguen los 27”, concluyó Aguirre.