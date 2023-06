Blue Demon Jr revela el avión oficial con la máscara de su padre ¡Un homenaje especial!

Blue Demon Jr junto a la aerolínea Magni Charters hicieron la presentación del avión oficial de “la leyenda azul”.

“Esto es porque estamos festejando el 101 aniversario de Blue Demon, Alejandro Muñoz Moreno, los 75 años del personaje y son los 38 años adelantaditos de Blue Demon Jr”, declaró el luchador.

Blue Demon Jr afirmó que este homenaje es especial ya que junta el amor a su padre y su pasión por los aviones.

“Hoy es un honor ver la máscara de mi señor padre en uno de esos pájaros de acero que tanto me apasionaron de joven y me siguen gustando hasta ahora”.

El tiempo de trabajo para plasmar la máscara de ‘El Manotas’ tomó más tiempo de lo esperado debido a la complejidad que significó hacer el antifaz lo más parecido posible al de la máscara.

“El antifaz se parecía al de Kemonito y me acordé de la frase que me dijo mi padre ‘que no se rían de ti’, entonces se ajustó de tal forma que sus expertos, pintores, y yo llegamos a esto”, explicó el luchador.

Blue Demon Jr afirmó que este apenas es el inicio de varias sorpresas que vienen para los siguientes meses.

“Este año se empieza a trabajar en la película The Demon y en la serie de Blue Demon Jr, habrá muchas noticias, por fin llegó la época del cine, otra vez y esperemos que esta nueva etapa, ya quizá fuera de la lucha libre y que le abra las puertas a todo el gremio de la lucha libre, para volver a tener el boom de los 70s y 80s”, concluyó.