El Místico, el ídolo de esta era

La lucha libre mexicana no se puede entender sin nombres como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras y Perro Aguayo, entre otros, que marcaron una generación del pancracio. En los últimos años, a esa lista se suma Místico, quien se convirtió en el nuevo ídolo de la afición.

“Bajita la mano, he sido un parteaguas para todo. Hacer el boom de la lucha libre fue algo muy bonito. Fui el que unió a las clases sociales”, declaró el luchador, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El 18 de junio de 2004 fue la primera ocasión que Místico apareció ante el público de la Arena México, y lo hizo para revolucionar el deporte, agregando su estilo aéreo.

“El personaje está pesado, le duela a quien le duela. Ha sido maravilloso ser el nuevo ídolo, el boom de la lucha libre de los dos mil. Esto me lo he ganado gracias a mi trabajo, esfuerzo y entrega en el ring. También es gracias a que el público me quiere tanto”, expresó.

Y destaca que, a lo largo de estos 19 años bajo la máscara del Príncipe de Plata y Oro, ha logrado éxitos que ni él, ni el mundo luchístico se imaginaban: Cambiar cuatro veces de personaje y protagonizar magnos eventos en distintas empresas.

“Como Místico, hice el 73 aniversario del CMLL [Consejo Mundial de Lucha Libre] en la Arena México, destapando a Black Warrior [2006]. Como Sin Cara, gané una máscara en el Palacio de los Deportes [2011]... Como Mysteziz, protagonicé otro aniversario [Triplemanía XXIII] en otra empresa [2015], y estelarizar el aniversario 87 del CMLL como Carístico [2020] es un récord”, explicó el gladiador.