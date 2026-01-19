Bills despiden a Sean McDermott tras nueve temporadas sin Super Bowl

Los Bills de Buffalo despidieron el lunes al entrenador Sean McDermott después de que el equipo nuevamente no lograra llegar al Super Bowl en sus nueve temporadas, informar dos personas con conocimiento directo de la decisión a The Associated Press.

La destitución se produjo dos días después de que los Bills fueran eliminados en una desgarradora derrota 33-30 en tiempo extra de visita a Denver en la ronda divisional de los playoffs. Las personas hablaron con AP bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado la decisión.

La gestión de McDermott termina después de nueve temporadas en las que transformó la franquicia en un ganador perenne, pero fue criticado por no alcanzar el Super Bowl. Buffalo se convirtió en el primer equipo de la NFL en ganar una ronda de playoffs en seis años consecutivos pero sin poder llegar al Super Bowl.

Los Bills tuvieron un récord de 12-5 en la temporada regular y vieron rota su racha de cinco años en la cima del Este de la Conferencia Este, finalizando en el segundo lugar detrás de los Patriots de Nueva Inglaterra.

McDermott, de 51 años, terminó con una foja de 98-50 en la temporada regular y 8-8 en los playoffs, ocupando el segundo lugar en la lista del equipo en victorias detrás de Marv Levy (112-70, 11-8), miembro del Salón de la Fama. Levy lo logró en 11 temporadas durante una gestión que incluyó al equipo liderado por Jim Kelly llegando —y perdiendo— cuatro Super Bowls consecutivos a principios de la década de 1990.

El fracaso de McDermott para alcanzar el Super Bowl con Josh Allen como quarterback se convirtió en su perdición. Aunque Allen ha roto muchos de los récords de pases y anotaciones de Kelly, los Bills han avanzado al juego de campeonato de la AFC apenas dos veces —y perdieron ambas veces ante Kansas City— durante una racha récord del equipo de siete años en los playoffs.

Las últimas tres derrotas de Buffalo en los playoffs se han decidido por tres puntos. Y tres de las derrotas de McDermott en los playoffs terminaron en tiempo extra.

Los Bills se convirtieron en un modelo de estabilidad bajo McDermott y el gerente general Brandon Beane, quien llegó en mayo de 2017. Y ahora se someten a su primera búsqueda de entrenador desde que McDermott asumió el cargo de Rex Ryan, quien fue despedido después de dos temporadas en Buffalo.

McDermott fue contratado después de pasar seis temporadas como coordinador defensivo de los Panthers de Carolina. Antes de eso, ingresó a la NFL en 1999 como miembro del primer equipo de Andy Reid en Filadelfia. McDermott ascendió para convertirse en el coordinador defensivo de los Eagles antes de ser despedido en 2010.

Con Allen cumpliendo 30 años en mayo, se espera que los Bills busquen un entrenador con mentalidad ofensiva para impulsar una ofensiva en la que al mariscal de campo se le pidió con demasiada frecuencia que llevara la carga.