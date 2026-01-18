CMLL: Aficionado se sube al ring de la Arena México e intenta lanzarse desde la tercera cuerda

La Arena México vivió un momento de tensión este domingo 18 de enero durante el Fin de Semana Internacional del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Cientos de aficionados se dieron cita para presenciar la batalla estelar donde Templario defendió su Campeonato Mundial de Peso Medio ante Bandido, en un choque pactado a una caída sin límite de tiempo.

Lee también: Santos deja escapar el triunfo ante Juárez y suma su primer punto del Clausura 2026

El encuentro transcurría con intensidad cuando, tras un lance de Bandido entre la segunda y tercera cuerda, Templario lo recibió para intentar proyectarlo al piso. Sin embargo, 'El Más Buscado' respondió con unas pinzas que enviaron al campeón contra la baranda de protección.

¿Cómo fue el momento en que el aficionado subió al ring de la Arena México?

En ese preciso instante de emoción, un aficionado —al parecer extranjero— que se encontraba en las primeras filas brincó las barreras de protección y llegó hasta el cuadrilátero.

Sin que el réferi, ni el staff de seguridad reaccionaran de inmediato, el espontáneo intentó subir a la tercera cuerda para lanzarse hacia el interior del ring, queriendo formar parte del espectáculo.

GRINGO LOCO, un hombre burla la SEGURIDAD PRIVADA del @CMLL_OFICIAL en la #ArenaMexico y se sube al ring e intenta lanzarse desde la tercera cuerda, el luchador #ElBandido tuvo que intervenir, entre varios elementos de seguridad privada trataron de bajarlo #Viral pic.twitter.com/Fxcd4k894W — @ELPOLICIA (@ELPOLICIA8) January 19, 2026

Afortunadamente, varios miembros de seguridad subieron a tiempo al entarimado y lograron evitar que concretara el lance.

El fan fue retirado a la fuerza, aunque los elementos de seguridad batallaron para dominarlo ante su resistencia. El incidente generó unos segundos de tensión entre el público, pero la lucha continuó sin mayores contratiempos.

Finalmente, Templario mantuvo el Campeonato Mundial Medio en su cintura tras superar a Bandido en un duelo de alto calibre.