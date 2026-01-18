Santos deja escapar el triunfo ante Juárez y suma su primer punto del Clausura 2026

Santos Laguna salió a la cancha del TSM Corona con la urgencia de victoria tatuada en la camiseta. Dos derrotas al hilo pesan como mochila llena de piedras y el público de La Comarca pedía, casi rogaba, por fin una sonrisa local.

Del otro lado, Juárez llegó con la tranquilidad relativa de quien ya había ganado de visitante y solo quería mantener el orden de Pedro Caixinha. Lo que nadie esperaba era una montaña rusa de emociones que terminó con un 2-2 en el marcador.

El partido arrancó con un Santos volcado al ataque. Ramiro Sordo y Jesús Alberto Ocejo intentaron romper líneas, pero Juárez cerraba bien y respondió con contragolpes liderados por Madson y Óscar Estupiñán.

La primera mitad parecía un monólogo sin premio hasta que, en el minuto 26, Ezequiel Bullaude apareció dentro del área para definir con frialdad un pase filtrado de Sordo. 1-0 y el TSM Corona explotó.

¿Cómo fue la reacción de Juárez al verse abajo en el marcador?

Pero Juárez no se achicó. Caixinha movió el banco en el descanso y metió a Rodolfo Pizarro y Guilherme Castilho. Apenas al minuto 55, Pizarro aprovechó un rebote dentro del área para empatar el marcador 1-1.

Santos respondió con corazón. En el 57’, Kevin Balanta sufrió falta en el área y el árbitro pitó penal. Fran Villalba se paró frente al balón… ¡y lo falló!. El disparo fue detenido por el portero, pero la fortuna le sonrió al español: en el rebote del mismo penal, Villalba empujó el balón para poner el 2-1.

El Corona volvió a rugir y parecía que los tres puntos se quedaban en Torreón. Pero los Bravos no se rinden fácil. Al 70′, falta al borde del área y José Luis Rodríguez se paró frente al balón.

El panameño tomó carrera, midió la escuadra y la clavó con un zurdazo perfecto que dejó sin oportunidad a Carlos Acevedo. 2-2. ¡Golazo de tiro libre directo!

Los últimos minutos fueron un desfile de tarjetas amarillas, cambios desesperados y llegadas de ambos lados. Villalba tuvo otra en el 84’ y el partido se fue en un empate que dejó sabor agridulce en ambos banquillos, pero al menos Santos sumó su primer punto del torneo.