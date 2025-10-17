Ausar Thompson desea que más mexicanos lleguen a la NBA; le gustaría que México tenga una franquicia

Ausar Thompson, alero y guardia de los Pistons de Detroit, será uno de los protagonistas y quien acapare las miradas de los aficionados el próximo 1 de noviembre, cuando su equipo enfrente a los Mavericks de Dallas en la Arena Ciudad de México.

“Espero una atmósfera muy distinta a las que conozco, quiero saber qué tan ruidosos son los fans, y conocer sobre las tradiciones que hay en México en Día de Muertos”, dijo en conferencia sobre su disputa en tierras aztecas.

Además, Thompson reconoció que los jugadores tricolor pueden ser un buen elemento en el máximo circuito de Estados Unidos: “Creo que es muy importante que el juego se expanda. Al momento sólo recuerdo a Juan Toscano Anderson, pero creo que hay mucha gente talentosa en México que puede hacer cosas importantes en nuestro deporte”.

Y lo dice en serio, pues reveló que junto a su gemelo, Amen Thompson, se encuentran manos a la obra en busca de expandirse. “Mi hermano y yo estamos construyendo canchas de baloncesto en Jamaica y revisando constantemente la posibilidad de jugar para el equipo nacional. Además, sería increíble participar en juegos de la NBA en todo el mundo”. Ambos tienes raíces jamaiquinas gracias a su padre.

¿Que dijo Ausar Thompson sobre la posibilidad de jugar para una franquicia en la Ciudad de México?

En los últimos años, el comisionado de la NBA, Adam Silver, ha coqueteado con la Ciudad de México para que la capital del país cuente con una franquicia en la asociación estadounidense.

Ausar, al cuestionado por la posibilidad de formar parte de un ‘roster’ en un equipo en México, aseveró: “Por ahora, estoy enfocado en los Pistons. Me gustaría jugar aquí toda mi vida. Pero me encantaría que la Ciudad de México tuviera una franquicia, y que la NBA siguiera expandiéndose.”

