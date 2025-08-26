LeBron James filtra participación en Phineas y Ferb; la famosa serie regresa 14 años después

Los mundos de la animación, las series y los deportes vuelven a unirse con una colaboración, para muchos inesperada. LeBron James, estrella de la NBA y considerado uno de los mejores basquetbolistas de la historia, habría filtrado su participación en un capítulo de la icónica serie Phineas y Ferb en su regreso a las pantallas.

Una de los éxitos más grandes de Disney en las últimas décadas, serie ganadora de cinco premios Emmy, regresó con una quinta temporada después de 14 años de ausencia y la figura de Los Ángeles Lakers sería parte de un capítulo especial.

Lee también Cadillac aprovecha el "efecto Checo Pérez"; aumentan miles de seguidores en redes sociales

En una historia publicada en Instagram, LeBron James compartió una foto de su celular viendo un partido de golf, el nuevo deporte que se robó el corazón del 'Rey', con un guión en una tableta electrónica de fondo.

Al hacer zoom en el texto, se observa un diálogo entre Phineas y Ferb con LeBron.

"¿Estás listo para intentar el tiro de 3 mi puntos?", pregunta Phineas de acuerdo al texto. En el guión filtrado, se ve que este capítulo trata de un reto especial de baloncesto en el espacio, donde LeBron menciona a Steph Curry, al tratarse de un reto de tiros de larga distancia.

Lee también Gilberto Mora se encuentra en el radar del Real Madrid; el equipo espera tenerlo al cumplir 18 años