Atlético San Luis vs Pumas EN VIVO - Jornada 15 - Clausura 2026 - Liga MX

En el arranque de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, el Atlético de San Luis recibe a los Pumas en el estadio Alfonso Lastras, donde ambas escuadras arriban con misiones particulares para el cierre de la fase regular.

Los potosinos están en la pelea por el octavo puesto de la clasificación, el último lugar que da boleto a la Liguilla. Con 15 unidades, el equipo rojiblanco está detrás de los tres puntos en juego para mantenerse dentro de esa múltiple batalla.

En su último partido, el San Luis empató 1-1 con el Toluca en su visita al estadio Nemesio Diez, donde Joao Pedro marcó de penalti para sumar 12 anotaciones y seguir en la pelea por el campeonato de goleo con Armando González.

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Efraín Juárez busca mantener su extraordinario paso y con una victoria se pondría de sublíderes de forma momentánea. Con 27 puntos, los Pumas están prácticamente dentro de la fiesta grande del futbol mexicano, solamente buscan terminar lo más alto posible.

Con un contundente 3-1, el equipo de la UNAM selló una gran victoria frente al Mazatlán en la fecha pasada como local. Este resultado hace que lleguen con la moral altísima para buscar otra victoria.

Atlético de San Luis vs Pumas MINUTO A MINUTO