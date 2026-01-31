Tres victorias en cuatro juegos, Atlas vive un gran momento. Los rojinegros vencieron 1-0 al Mazatlán para sumar su tercer triunfo del Clausura 2026 y así seguir peleando en los primeros lugares de la clasificación de la Liga MX.

El Estadio Jalisco acompañó esta tarde a los Zorros que no decepcionaron a su gente y les regalaron otros tres triunfos, para así coronar un sábado redondo.

Atlas mostró mayor peligro desde el primer instante del duelo, con la primera jugada de gol llegando al minuto 5, cuando Arturo González probó suerte con un disparo de pierna derecha.

Con tan solo 11 minutos en el marcador, Uros Djurdjevic abrió el marcador. Aldo Rocha lanzó un centro al área de los mazatlecos, Ricardo Rodríguez cortó el envío, pero su rechazo le cayó a Mateo García, quien sacó un zurdazo que terminó encontrando al montenegrino, que solamente empujó el esférico.

El dominio del local continuaba, pero no lograban extender su ventaja por la ineficiencia de los atacantes.

Mazatlán poco a poco intentó incomodar al equipo local, aunque sus intentos no prosperaban, pero lograron cerrar el primer tiempo con mayor insistencia para empatar el marcador.

La segunda parte fue más de lo mismo, Atlas queriendo hacer un gol más y el Mazatlán soportando los embates del equipo local. El duelo tuvo faltas y amonestaciones, le faltó un poco más de emoción para la afición, pero al final los locales lograron su cometido.

Con esta victoria, los rojinegros llegaron a nueve puntos, ubicándose en la tercera posición de la clasificación. Por su parte, los mazatlecos continúan navegando en la parte baja de la tabla con cero puntos.