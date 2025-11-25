Artesanos Metepec golea en el Torneo Internacional Premier; Alacranes de Durango caen ante Atlético Vélez Sarsfield

Con Boca del Río aún despertando, el Torneo Internacional Premier dio su silbatazo inicial. En su tercera edición, los Artesanos Metepec se apropiaron de la primera victoria (0-5) del certamen, imponiéndose ante la escuadra colombiana de Alianza FC.

“Artesanos siempre se ha caracterizado […] por mantener los pies sobre la tierra. Es importante mantener la humildad porque es el primer partido y prácticamente esto no ha terminado”, aseveró el estratega Gustavo Contreras.

Corría el 16’ cuando el arbitraje le concedió un penal a la “Ola Morada”. Sergio Vázquez se encargó de cobrar la pena máxima, adueñándose de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez: hogar del anfitrión Racing de Veracruz.

“Checo” no tardó en firmar un doblete, puesto que —en menos de cinco minutos— definió nuevamente desde los once pasos. Dos tantos que, al igual que en la Serie B de la Liga Premier, lo posicionaron como goleador individual.

La escuadra del Estado de México firmó su victoria con las anotaciones de Óscar Altamirano (78’), Carlos Eden (80’) e Isaac Serrano (90’), dejando al Alianza FC al borde de la eliminación.

“El resultado se dio. […] Conseguimos resultados objetivos con esfuerzo”, concluyó Contreras.

Alacranes de Durango caen ante Atlético Vélez Sarsfield en tanda de penales

Bajo el sol de mediodía, el balompié argentino dio un golpe de autoridad con la victoria que los juveniles del Atlético Vélez Sarsfield sellaron ante los Alacranes de Durango en una reñida tanda de penales, dejando un marcador de 5-4.

Vélez derrotó a Durango en penales

Pese a que un gol de Brian Domínguez permitió que la escuadra duranguense rescatara el empate 4-4, no fue suficiente para llevarse el triunfo.

“No es excusa. Nosotros tenemos que seguir mejorando”, reconoció el técnico Gastón Obledo.

El Torneo Internacional Premier continuará este miércoles, 26 de noviembre, para ambas escuadras mexicanas: Artesanos Metepec se enfrentarán a la Liga Deportiva Alajuelense, mientras que los Alacranes de Durango jugarán contra Santos FC.

