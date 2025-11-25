André Jardine confiesa que al América “le hace falta el estadio Azteca”

Ya pasaron 548 días de la última vez que el América fue local en su verdadera casa: el estadio Azteca. Esa vez las Águilas se despidieron del Coloso de Santa Úrsula de la mejor manera posible, con un campeonato sobre Cruz Azul.

Desde entonces el conjunto de Coapa supo ser local en el estadio Ciudad de los Deportes e incluso en el estadio Cuauhtémoc de Puebla; sin embargo, para André Jardine, entrenador del América, el estadio Azteca les hace falta.

“La localía es algo muy importante. En cualquier liga del mundo los equipos que se imponen cuentan con los puntos cuando juegan de local. Tienes que hacerte sentir cuando juegas en otros estadios y América hace bien este tema. Al ser el factor local un punto a nuestro favor no nos olvidamos que el Azteca nos hace falta, pero el estadio Azulcrema es cada vez más, se siente como nuestra casa los jugadores se sienten cómodos y si hay buenos números es porque hay un peso cuando jugamos en casa”, declaró el brasileño en la antesala de los cuartos de final contra Monterrey.

Cabe recordar que el Coloso de Santa Úrsula se encuentra en obras de remodelación para albergar la Copa del Mundo 2026, por lo que la reinauguración del estadio Azteca -ahora llamado Banorte- está planeada para el 28 de marzo del año que viene.

El primer partido sería el duelo entre la Selección Mexicana y su símil de Portugal, con la particular visita de Cristiano Ronaldo.

Así, se espera que el América juegue todavía parte del siguiente torneo en otro estadio mientras espera volver a su casa.

