Anuncian preventa para el México vs Ghana en Puebla

Durante el mes de febrero se confirmó que la Selección Mexicana jugaría un partido amistoso contra Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, y este día se anunció la fecha de la preventa de los boletos.

Tal y como el resto de duelos, este partido es para continuar con la preparación de cara al Mundial 2026, por lo que Javier Aguirre ha buscado enfrentar a selecciones de diversas confederaciones para tener todo tipo de panoramas.

México apenas se midió ante Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte, donde cosecharon un 0-0 que dejó molestos a un gran número de aficionados. El cuadro tricolor fue despedido entre abucheos y una monumental silbatina, algo que recordó a los sucedido en Torreón cuando enfrentaron a Uruguay.

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Con la misión de seguir reconectando con su afición, el combinado nacional llega a Puebla con toda la intención de abarrotar el estadio y continuar sumando el apoyo de la gente para la Copa del Mundo que está cerca de iniciar.

Partido amistoso México vs Portugal en la reintegración del estadio Banorte antes estadio azteca (28/03/26) Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

México vs Ghana boletos: ¿Cuándo empieza la preventa?

Por medio de sus redes sociales, la Selección Mexicana anunció la fecha para las primera venta de boletos de este duelo, la cual comienza este lunes 30 de marzo y se extiende al 3 de abril.

Quienes quieran adquirir entradas deberán de poseer una tarjeta de crédito o débito del banco Banorte, contando con la opción de efectuar su compra a 5 o hasta 10 meses sin intereses. De momento se desconoce el precio.

Inicio de la preventa: lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril

Precios: se desconocen