La victoria de Pumas 4-0 sobre Querétaro la dejó de lado el técnico de los felinos, Antonio Mohamed, quien habló respecto a la multa de la Comisión Disciplinaria por su declaración del arbitraje y un gesto en el partido ante América.

El 'Turco' fue sancionado por un gesto que realizó a la banca del América y desarrolló por qué hizo tal acción.

"Los jugadores no escucharon, sólo escuchó el doctor le dije 'todavía con este partido te van a pagar premio' fue lo que le dije al doctor, los jugadores no escucharon", afirmó el estratega de Pumas.

Y ante las recientes declaraciones de Santiago Baños, director deportivo del América, Mohamed le mandó un mensaje.

"Vieron el gesto y pensaron cualquier cosa, sí me hubiesen preguntado... se sabe que a los jugadores no les contesto porque les tengo respeto, pero al presidente sí (le respondo)", añadió el estratega.

Mohamed también explicó a qué se refería cuando dijo "los árbitros vinieron a obedecer órdenes".

"No hice ninguna queja, dije que iba a obedecer porque no hay ningún caso en el futbol mexicano que el árbitro dice siga y después lo llaman del VAR. No hay situación que el árbitro diga yo vi esto y sigo con esto", expresó el estratega.

Mohamed mencionó que todo lo que surgió tras su declaraciones "son interpretaciones, si quieren decir otra cosa nada más son opiniones como las quieran manejar".