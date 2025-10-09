Más Información

Antecedentes entre México y Argentina en el Mundial Sub 20; lidera la Albiceleste

La Selección Mexicana buscará su pase a las Semifinales del , el sábado ante un viejo conocido: el combinado de Argentina que llega con paso perfecto a los Cuartos de Final en Chile.

Es la segunda vez que se enfrentan en esta instancia y la cuarta ocasión en la que se ven las caras en un Mundial Sub 20. El historial favorece a los argentinos, quienes buscan su séptimo título de la categoría.

Con dos victorias albicelestes, por una del Tricolor, se enfrentarán este sábado en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos​. Así han sido los enfrentamientos; no se veían desde 2011.

  • Nigeria 1999: México 4-1 Argentina - Octavos de Final
  • Canadá 2007: Argentina 1-0 México - Cuartos de Final
  • Colombia 2011: Argentina 1-0 México - Fase de Grupos

La Selección Mexicana Sub 20 va por el pase a Cuartos de Final. FOTO: AP
¿Cómo llegan México y Argentina?

La Selección Mexicana Sub 20 avanzó como segundo lugar de su grupo, luego de dos empates (2-2) ante Brasil y España, y de un triunfo sobre la Selección de Marruecos (1-0); en Octavos de Final echaron a la anfitriona Chile (1-4).

Por su parte, la Selección Argentina avanzó como líder con paso perfecto, luego de triunfos ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0); el Octavos de Final echaron a Nigeria por goleada (4-0).

Tahiel festeja el gol / Foto: EFE
