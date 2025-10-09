Antecedentes entre México y Argentina en el Mundial Sub 20; lidera la Albiceleste

Más Información
El Real Oviedo despide al serbio Veljko Paunovic, el técnico que les dio el ascenso a Primera División
La Selección Mexicana buscará su pase a las Semifinales del Mundial Sub 20, el sábado ante un viejo conocido: el combinado de Argentina que llega con paso perfecto a los Cuartos de Final en Chile.
Es la segunda vez que se enfrentan en esta instancia y la cuarta ocasión en la que se ven las caras en un Mundial Sub 20. El historial favorece a los argentinos, quienes buscan su séptimo título de la categoría.
Con dos victorias albicelestes, por una del Tricolor, se enfrentarán este sábado en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Así han sido los enfrentamientos; no se veían desde 2011.
- Nigeria 1999: México 4-1 Argentina - Octavos de Final
- Canadá 2007: Argentina 1-0 México - Cuartos de Final
- Colombia 2011: Argentina 1-0 México - Fase de Grupos
¿Cómo llegan México y Argentina?
La Selección Mexicana Sub 20 avanzó como segundo lugar de su grupo, luego de dos empates (2-2) ante Brasil y España, y de un triunfo sobre la Selección de Marruecos (1-0); en Octavos de Final echaron a la anfitriona Chile (1-4).
Por su parte, la Selección Argentina avanzó como líder con paso perfecto, luego de triunfos ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0); el Octavos de Final echaron a Nigeria por goleada (4-0).
