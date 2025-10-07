México humilló a Chile en el Mundial sub 20 y lo festejó con LOS MEJORES MEMES

La soberbia se paga con humillación, dice un viejo refrán, y eso fue lo que sucedió esta tarde en el estadio Elías Figueroa Brander, donde México eliminó con goleada incluida (1-4) al anfitrión Chile en octavos de final de la Copa del Mundo sub 20.

Con goles de Tahiel Jiménez, Íker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos, el Tri logró avanzar al quinto partido, donde enfrentará al ganador del partido entre Argentina y Nigeria. Sin embargo, en redes sociales los aficionados mexicanos no se olvidaron de los chilenos que se burlaron de Gilberto Mora en la previa del encuentro.

Lee también Resultado: México golea y elimina a Chile para avanzar a cuartos de final del Mundial sub 20

Antes del partido, medios chilenos aseguraban que la Roja iba a hacer "mermelada de Mora", en alusión a la estrella del Tri sub 20, que fue determinante una vez más con una asistencia en el primer gol de la noche.

Pagando con la misma moneda, algunos aficionados se burlaron de Chile con imágenes que tienen mensajes como "ahora toca hacer salsa de chile morita", haciendo un juego de palabras con el nombre del país andino y el apellido del joven canterano de Tijuana, o algunos otros con el mensaje de que harán "mermelada de Chile".

A continuación, les presentamos LOS MEJORES MEMES del triunfo tricolor sobre Chile.

Lee también El Loco Abreu revela lo que hace Gilberto Mora fuera de sus entrenamientos; reveló sus secretos

Los MEJORES MEMES de la victoria de México sobre Chile en el Mundial sub 20

Los MEJORES MEMES de la victoria de México sobre Chile en el Mundial sub 20

Los MEJORES MEMES de la victoria de México sobre Chile en el Mundial sub 20

Los MEJORES MEMES de la victoria de México sobre Chile en el Mundial sub 20

Los MEJORES MEMES de la victoria de México sobre Chile en el Mundial sub 20

Los MEJORES MEMES de la victoria de México sobre Chile en el Mundial sub 20

Los MEJORES MEMES de la victoria de México sobre Chile en el Mundial sub 20

Los MEJORES MEMES de la victoria de México sobre Chile en el Mundial sub 20

Los MEJORES MEMES de la victoria de México sobre Chile en el Mundial sub 20

Los MEJORES MEMES de la victoria de México sobre Chile en el Mundial sub 20

Los MEJORES MEMES de la victoria de México sobre Chile en el Mundial sub 20

Los MEJORES MEMES de la victoria de México sobre Chile en el Mundial sub 20

Los MEJORES MEMES de la victoria de México sobre Chile en el Mundial sub 20