Ángel Correa "se burla" de Cruz Azul y sus cambios de casa

Uno de los partidos más atractivos para este fin de semana es el que protagonizarán Cruz Azul y Tigres en la cancha del estadio Cuauhtémoc.

Ambos escoltan al líder, Chivas, en la tabla general y un triunfo los afianzaría en el camino a la Liguilla.

De cara al partido en la Angelópolis, un jugador de la “U” le puso sazón al encuentro, con una burla declarada contra los cementeros. Ángel Correa, la figura actual de la escuadra felina, ironizó con el hecho de que no sabe cuál es la casa de los celestes.

“En el torneo pasado, ¿en dónde jugamos? No era en la cancha… ahora jugamos en la de Puebla. No sé cuál sea la casa de Cruz Azul. Nada, como decía antes, es un grandísimo equipo, somos conscientes y a prepararlo de la mejor manera para traernos los tres puntos, porque es muy importante para nosotros”, comentó el atacante argentino en conferencia de prensa.

Por otra parte, señaló que le da mucho gusto que su compatriota Nicolás Ibáñez, quien ahora será su rival con la casaca celeste, haya anotado en su debut con el club de La Noria en la Concacaf Champions Cup. Desea que esa inercia siga en su nuevo equipo.

“Contento por Nico, por que haya debutado y haya hecho un gol, la verdad que se lo merece. Compartí el torneo pasado con él, es una grandísima persona, tanto él como su familia. Nos recibieron muy bien acá, nos hicieron sentir muy a gusto, así que les deseo lo mejor”, agregó el futbolista sudamericano.

