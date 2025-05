Andrés Fassi revela por qué no llegó Marcelo Bielsa a la Selección Mexicana; ¿fue culpa de Televisa y TV Azteca?

En los últimos años, la Selección Mexicana vivió múltiples fracasos que derivaron en distintos cambios de directores técnicos para tomar las riendas del Tri. Uno de los nombres que generó mayor expectativa fue el de Marcelo Bielsa, propuesto por Grupo Pachuca y finalmente, rechazado por motivos que aún se desconocen.

Sin embargo, Andrés Fassi, exvicepresidente deportivo de Grupo Pachuca reveló detalles de por qué el veterano estratega argentino no llegó al Tri, con indirectas de por medio para Televisa y TV Azteca.

“Nosotros (Grupo Pachuca) propusimos a Marcelo Bielsa y hay pocos como él que puedan estructurar la parte deportiva y administrativa y por eso insistimos en él, y no se dio porque a los señores que tomaron la decisión les habrá caído mal".

"Bielsa no es un tipo para ser un títere y llevarlo para donde quieran en las conferencias de prensa o para hacerle decir lo que quiera. Es una persona con la personalidad suficiente para dejarlo trabajar y hacer crecer al futbol, que es justamente lo que necesitamos, pero como no ha entrado adentro de la estructura comercial que tanto necesitan los que son dueños de los derechos de transmisión, bueno, no les conviene una persona como Marcelo, por eso hay que definir muy bien si seguimos pensando que el futbol mexicano vamos a seguir priorizando lo económico o lo deportivo y unirnos para poder crecer" declaró el empresario deportivo.

