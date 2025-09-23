Ana Paula Vázquez recibe camioneta como regalo tras ganar medalla en París 2024: "Uno no se espera esa clase de ayuda"

Los Juegos Olímpicos de París 2024 dejaron para México grandes alegrías al ver a los atletas nacionales entregar todo en la máxima justa deportiva.

Luego de días de emociones, la delegación sumó un total de cinco preseas: tres de plata y dos de bronce, mismas que fueron reconocidas por la afición, autoridades y marcas.

Un ejemplo de esto sigue vigente, incluso varios meses después, al darse a conocer un merecido reconocimiento para Ana Paula Vázquez, la arquera mexicana que, junto a Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, se colgó la medalla de tercer lugar en la prueba por equipos.

Vázquez, quien se ha convertido en una figura del tiro con arco, fue sorprendida en su natal Ramos Arizpe, Coahuila, al recibir una camioneta Colorado ZR2 de la marca General Motors.

La mexicana, quien compartió en una publicación que pudo conocer la planta que se encuentra en su ciudad al lado de sus seres queridos, agradeció el gesto y recordó que hay más deportistas que requieren apoyo.

"Honestamente, uno no se espera esa clase de ayuda de nadie. Es muy, muy raro que lo hagan nada más porque sí, así que por eso yo les agradezco profundamente. Hay muchos otros deportistas allá afuera que batallan mucho con el transporte y otras cosas, y quiero decirles que fui una de ellas, pero que el seguir luchando en el deporte trae resultados, y de ellos salen estas acciones por parte de empresas y personas que realmente nos quieren apoyar", finalizó.

Ana Paula Vázquez comenzó su camino en el tiro con arco a los 12 años, inicialmente en la modalidad de arco compuesto. Entre sus principales triunfos destacan la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Yankton 2021, la medalla de plata individual en el Mundial Junior de Madrid 2019 y el subcampeonato en la Copa Mundial de Salt Lake City 2018.