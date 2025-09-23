Javier Assad y la lista de sueños por cumplir; el pitcher mexicano se ve en el Clásico Mundial

El inicio de la temporada fue duro para Javier Assad. El tijuanense sufrió con las lesiones para presentarse en la temporada 2025; sin embargo, en agosto reapareció para reforzar a una golpeada rotación de los Chicago Cubs.

Son apenas seis aperturas (3-1) en siete juegos las que suma Assad, pero tiene en puerta la postemporada con los Cachorros y quiere demostrar su potencial en la etapa importante de Las Mayores.

“Estoy en un buen momento, agradecido con Dios. No ha sido un año fácil, pero estoy contento con las oportunidades, ya sea abriendo o relevando, me siento en buen momento”, declaró el lanzador de 28 años en una teleconferencia.

Refugiado en la familia, con el anuncio de que será padre por primera vez y motivándose con canciones de José José, Grupo Firme, Maná y Grupo Codiciado en su regreso a los montículos, Assad disfruta de estar de vuelta.

“Es muy bonito. Desde que empezamos la temporada es lo que se busca, contento de poder representar a mi equipo, buscando en ayudar con victorias”, agregó Javier.

El duelo de Comodín apunta que será frente a los Padres de San Diego, muy cerca de su tierra natal y aunque prefiere ir paso a paso, no oculta su felicidad por lanzar en instancias finales cerca de su familia.

“Estamos preparados mental y físicamente para lo que sea. Contento de poder ayudar al equipo y donde sea vamos a dar lo mejor. Tengo mucha familia en San Diego y sería una experiencia muy linda”, concluyó.

Javier Assad quiere estar en el Clásico Mundial de Beisbol

En marzo de 2023, la Selección Mexicana de Beisbol hizo historia en el Clásico Mundial. Encabezados por Benjamín Gil, la novena tricolor finalizó en el tercer lugar de la justa; mejor resultado en su historia.

En aquel histórico equipo estaba Javier Assad, el tijuanense que se fajó en el montículo contra potencias como Puerto Rico o Estados Unidos… a menos de seis meses de la siguiente edición, el lanzador de los Cubs, sueña con volver a representar a su país.

“Estamos viendo todavía, por ahora enfocados en terminar la temporada saludable, después vamos a darle a eso”, declaró Assad en una teleconferencia.

“Claro que me gustaría estar, pero es temprano para decir… claro que quiero, pero vamos paso a paso. Me encantaría representar a mi país”, agregó contundente.

Hace unos días anunció que será papá por primera vez, tiene en puerta la postemporada con Chicago y la lista de sueños parece crecer para el pitcher de 28 años.

“Sigo disfrutando el estar aquí en Grandes Ligas, pero sueños tengo muchos como ganar una Serie Mundial, el Clásico, ya lo viví, pero quiero quedar campeón y lanzar un juego sin hit ni carrera”, concluyó.