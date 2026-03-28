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América vs Tigres EN VIVO - Partido amistoso desde Estados Unidos

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El América y los Tigres decidieron no descansar durante la de marzo, para mantener el nivel físico y competitivo.

Las Águilas y los Felinos se enfrentarán, esta tarde, en un juego amistoso que se realizará en Estados Unidos.

El equipo de André Jardine medirá fuerzas con el de Guido Pizarro; ambos directores técnicos buscan que sus equipos mejoren rumbo al cierre de la Fase Regular del Clausura 2026.

Universal Deportes 04:20 PM

Alineaciones confirmadas para el partido

Universal Deportes 04:11 PM

¡Comienza el partido!

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Horario y canales para ver EN VIVO el partido amistoso entre América y Tigres en Estados Unidos

América vs Tigres

  • Fecha: Sábado 28 de marzo
  • Hora: 16:00
  • Estadio: Donald W. Reynolds Razorback
  • Transmisión: Multimedios Canal 6/Laytime YouTube
Rodolfo Cota en festejo de gol con el América, durante la Copa de Campeones de la Concacaf - Foto: Imago7
Rodolfo Cota en festejo de gol con el América, durante la Copa de Campeones de la Concacaf - Foto: Imago7

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