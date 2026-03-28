América vs Tigres EN VIVO - Partido amistoso desde Estados Unidos

El América y los Tigres decidieron no descansar durante la Fecha FIFA de marzo, para mantener el nivel físico y competitivo.

Las Águilas y los Felinos se enfrentarán, esta tarde, en un juego amistoso que se realizará en Estados Unidos.

El equipo de André Jardine medirá fuerzas con el de Guido Pizarro; ambos directores técnicos buscan que sus equipos mejoren rumbo al cierre de la Fase Regular del Clausura 2026.

Universal Deportes 04:20 PM Alineaciones confirmadas para el partido

👥👉🏻 ¡Listo el XI con el que disputaremos el partido de esta tarde en Arkansas! pic.twitter.com/n1wkOn3hBC — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) March 28, 2026

Universal Deportes 04:11 PM ¡Comienza el partido!

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Horario y canales para ver EN VIVO el partido amistoso entre América y Tigres en Estados Unidos

América vs Tigres

Fecha: Sábado 28 de marzo

Sábado 28 de marzo Hora: 16:00

16:00 Estadio: Donald W. Reynolds Razorback

Donald W. Reynolds Razorback Transmisión: Multimedios Canal 6/Laytime YouTube