América vs Tigres EN VIVO - Partido amistoso desde Estados Unidos

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El América y los Tigres decidieron no descansar durante la Fecha FIFA de marzo, para mantener el nivel físico y competitivo.
Las Águilas y los Felinos se enfrentarán, esta tarde, en un juego amistoso que se realizará en Estados Unidos.
El equipo de André Jardine medirá fuerzas con el de Guido Pizarro; ambos directores técnicos buscan que sus equipos mejoren rumbo al cierre de la Fase Regular del Clausura 2026.
Universal Deportes 04:20 PM
Alineaciones confirmadas para el partido
Universal Deportes 04:11 PM
¡Comienza el partido!
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Horario y canales para ver EN VIVO el partido amistoso entre América y Tigres en Estados Unidos
América vs Tigres
- Fecha: Sábado 28 de marzo
- Hora: 16:00
- Estadio: Donald W. Reynolds Razorback
- Transmisión: Multimedios Canal 6/Laytime YouTube
Rodolfo Cota en festejo de gol con el América, durante la Copa de Campeones de la Concacaf - Foto: Imago7
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