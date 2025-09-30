América vence al Orlando Pride de Jacqueline Ovalle y avanza a Semifinales de la Concacaf W Champions Cup

Lo que parecía un partido complicado para el América, terminó siendo de trámite para las Águilas de Ángel Villcampa.

Las Azulcrema recibieron en el estadio Ciudad de los Deportes al Orlando Pride en su último partido de fase de grupos de Concacaf W Champions Cup y se impusieron (2-0) sin contratiempos.

Sin Jacqueline Ovalle de inicio, el cuadro estadounidense vio cómo el balón era transitado por las de Coapa, que apenas al minuto 7 abrieron el marcador gracias al tanto de Kiana Palacios.

Obligadas a ganar en casa y asegurar su lugar en la ronda de Semifinales, América se mostró agresivo en la primera mitad, controló al Orlando y así se fueron al descanso.

Para el segundo tiempo, las capitalinas esperaron al rival, supieron jugar sin balón, pero el rival tampoco puso en aprietos a la portera Sandra Paños. Nunca estuvieron en peligro latente durante la parte complementaria y cayó el segundo de las locales.

Jana Gutiérrez, al minuto 75, amplió la ventaja, minutos después de que un gol del América se invalidara por un fuera de juego. Los casi 4 mil espectadores se hicieron sentir con abucheos para la mexicana Jacqueline Ovalle ingresó al minuto 61.

América se impuso en casa, doblegó a un rival difícil, finalizó la primera ronda invicto con 10 puntos y ahora ya espera rivales para el Final Four de la Copa de Campeonas de la Concacaf W. Pachuca y Orlando Pride se disputarán el otro boleto del Grupo A.