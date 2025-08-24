América tiene exigente prueba contra el Barça; partidazo HOY en el Ciudad de los Deportes

Han pasado 726 días, casi dos años, desde la última vez que las escuadras femeniles de América y Barcelona midieron fuerzas.

Este día en el estadio de la Ciudad de los Deportes se reencontrarán en un partido amistoso para escribir un segundo capítulo en la historia de este cruce internacional. En el hogar de las azulcremas, las subcampeonas de la Champions League cerrarán su gira por territorio mexicano, después del “Duelo de Estrellas” que disputaron contra las figuras de la Liga MX Femenil.

Mientras la lluvia caía en el Volcán, el compromiso se definió desde los once pasos y dejó la victoria en manos de las blaugranas.

La primera vez que las Águilas del América recibieron la visita de Barcelona fue en un no tan lejano agosto de 2023. En ese entonces, el Estadio Azteca mostró que está preparado para el futbol femenil, ya que registró una asistencia de aproximadamente 35 mil aficionados que dijeron “presente” para ver el encuentro entre ambas escuadras: un paso más en la internacionalización del balompié mexicano.

Fue un buen partido por donde se le quiera ver.

Aunque el primer tiempo le perteneció a las azulcremas, su esfuerzo no fue suficiente para abrir el marcador. Los goles de Claudia Pina y Judit Pujols pintaron de blaugrana al Coloso de Santa Úrsula, apoderándose del triunfo en un encuentro que dejó como postal el cariño con el que la afición de México recibió a la futbolista española, la estrella Alexia Putellas.

En el presente, las dirigidas por el director técnico español Ángel Villacampa llegan a este partido con un paso perfecto en el torneo de Apertura 2025: Siete partidos, siete victorias, para un total de 21 puntos. Nada menos que 28 goles a favor, por solamente tres en contra.

La ofensiva y defensiva que han construido —en las siete fechas del actual certamen— les ha valido un carácter invicto, por lo que están expectantes para el encuentro contra Barcelona.

Y no sólo esto, quien también vivirá emociones encontradas será la delantera Bruna Vilamala, el gran refuerzo de las azulcremas para este torneo, quien se reencontrará con el equipo de sus amores, que la vio crecer como futbolista.