América se lleva los mejores MEMES, tras su victoria ante Toluca; así reacciona la afición

Si bien las Águilas sumaron su primera victoria (2-1) tras la reapertura del Estadio Banorte, antes llamado Azteca, el partido dejó como postal el conflicto que se desató entre los jugadores de América y Toluca, durante los siete minutos agregados al segundo tiempo.

Sin embargo, el pleito no terminó en la cancha. Después de la expulsión de Helinho, los gritos continuaron hasta la zona de vestidores, donde Henry Martín —que no fue convocado para el compromiso— le reclamó al atacante brasileño por patear a Alan Cervantes, entrada que derivó en una tarjeta roja. Además de que, antes de abandonar la cancha, el jugador escarlata le propinó una cachetada a Alejandro Zendejas.

En imágenes captadas por los presentes, se observa que los ánimos se calentaron al punto en el que Shayr, hijo del entrenador Antonio Mohamed, se unió al conflicto que se vivió en los vestidores del Coloso de Santa Úrsula.

De acuerdo al estratega de los escarlatas, la molestia de los “Diablos Rojos” se desencadenó por las decisiones del árbitro Ismael López, particularmente por una acción de Kevin Álvarez del América, así como por la “protección” que la árbitra Karen Janett Díaz le brindó a Alejandro Zendejas.

Ante Toluca, en medio del caos, América despertó y se apropió de la victoria en la quinceava del torneo Clausura 2026, gracias a un doblete de Brian Rodríguez.

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Así se dio la respuesta en redes sociales, durante el partido entre América y Toluca

El conato de bronca entre los futbolistas azulcremas y escarlatas no fue el único momento que desató un debate en las redes sociales. Los aficionados del futbol mexicano también señalaron la postal que dejó la “Pantera” Zúñiga, después de fallar una jugada sin portero.

Estos son los mejores memes que dejó el partido.

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América vs Toluca con Linkin Park de fondo pic.twitter.com/hmtukwCLr1 — Hasbu bicampeón (@HasbuRojo_RM) April 19, 2026

El Turco Mohamed y Andre Jardine cuando acabó el partido pic.twitter.com/0nF2IPNlu2 — Sebas Alonso REDDINGTON (@Sebasti_RCR) April 19, 2026

Entrevista a Zendejas sobre su encontronazo con Helinhopic.twitter.com/xTh4gbK6ox — Victorzilla (@victorzilla17) April 19, 2026

-Goles de ambos equipos

-Polémica

-Tarjetas rojas

-Fallas sin portero

-Pelea entre bancas y jugadores



El mejor partido de la temporada pic.twitter.com/UhvSamWdmj — Luchito🦅 (@Ing_Luchito) April 19, 2026

El final del Toluca vs América : pic.twitter.com/UHpZhDV9PI — Gavismo 💙🚂 (@gaviiismoo_) April 19, 2026

TODO MÉXICO VIENDO AL PANTERA ZÚÑIGA pic.twitter.com/wOSiMymEcU — LUIS FERNANDO (@LFUGALDE7) April 19, 2026

el cabrón que se aventó la final de la copa del rey y terminó con el América vs Toluca pic.twitter.com/CSUkmFNb8N — Tu Boing Favorito (@MameShitPst) April 19, 2026

*Entro a Twitter*



Twitter Liga Mx despues del Partido América vs Tolucapic.twitter.com/6AVeDPgYuZ — Lu12 (@Lu12_2005) April 19, 2026

Yo viendo los vergazos del América vs Toluca y de Zendejas vs Helinho bien tranquilo después de la goleada de mis Chivas pic.twitter.com/9V5VhJ2PJB — JP (@Juampachabal03) April 19, 2026