América recibe advertencia de prensa brasileña por Raphael Veiga: "No sirve más, se acabó"

El próximo lunes 9 de febrero es el cierre de registros en la Liga MX y antes de la fecha pactada, el América busca cerrar la contratación del mediocampista brasileño Raphael Veiga, de gran trayectoria en el Palmeiras; sin embargo, la prensa en Brasil le mandó una advertencia al conjunto de Coapa que alarma a los fanáticos azulcrema.

A falta de que se haga oficial el refuerzo americanista, trascendió que la negociación entre las Águilas y el Verdao es por un préstamo con compra obligatoria, pero primero deberá deshacerse de una plaza de extranjeros en el equipo.

Víctor Dávila y José Zúñiga son los principales señalados para abandonar el equipo y darle su lugar a Veiga.

Veiga, de 30 años, debutó en Coritiba y además de Palmeiras, jugó en el Athletico Paranaense. Fue en el club de Sao Paulo donde alcanzó su mejor nivel. Allí ganó cuatro veces el Campeonato Paulista, dos veces la Serie A de Brasil junto a una Copa y Supercopa. Además, es bicampeón de Copa Libertadores y conquistó una Recopa Sudamericana.

CRÍTICAS A RAPHAEL VEIGA

Sin embargo, André Galvao, periodista del medio brasileño TMC, apuntó que la salida de Veiga del Palmeiras es necesaria porque "ya no sirve más".

“No necesito mucho para hablar del tema. Es solo otro campeón que se va porque no está jugando bien. Y luego todos los campeones se van porque no juegan bien. Si nadie juega bien, ¿es solo culpa de los jugadores? Ya nadie juega bien, todos han olvidado cómo hacerlo. Ya nadie sirve. Se acabó... hay mucha gente de que se les terminó el ciclo, está demostrado. Entonces saco a Raphael Veiga, a Everton, Luan, Dudu, Marcos Rocha; a todo el mundo porque no sirven más”, aseguró.

