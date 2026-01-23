Ruso Brailovsky recuerda entre lágrimas a André Marín: "Lo extraño"

La muerte de André Marín dejó un gran vació en la televisión deportiva mexicana, en específico en el programa de Fox Sports "La Última Palabra", donde compartía pantalla con Daniel Brailovsky.

El exjugador del América y el comunicador solían regalar grandes discusiones durante sus emisiones del programa antes mencionado. El argentino y el mexicano a veces tenían peleas de alto voltaje al aire, pero fuera sostenían una gran amistad.

Hace unos días, Brailovsky se unió a las filas de FOX y ya vivió sus primeras polémicas con ciertos conductores de Cuadro Titular, programa estelar de la cadena televisiva. El Ruso estuvo en el show de Desencajados, conducido por el Burro Van Rankin y ahí habló sobre su relación con André Marín.

"Fueron muchos años juntos. Un gran tipo que no merecía las cosas que hablaban de él, sobre todo cuando salió de TV Azteca. Un tipo derecho, un tipo fiel, un tipo noble que quería ganar siempre. Vivimos muchos momentos juntos, hicimos muchos viajes. El último grande fue en Rusia y siempre pegados, siempre juntos, realmente siempre juntos y en la tele", comentó el exjugador.

Durante la plática, el Ruso recordó una ocasión en la que, por el calor del momento, golpeó al conductor, aunque esa acción no define lo que era su relación.

"Que la gente entienda que en la tele no preparábamos nada. Él tenía un estilo y yo tenía otro; y entonces al aire nos matábamos, tan es así, que un día hasta me paré a pegarle un cachetazo, fue de verdad, no es que estaba preparado".

"Pero fuera del aire éramos realmente muy amigos y estábamos todo el día juntos y fue una gran pérdida, una gran pérdida para para el mundo del periodismo, porque era un tipo que se mataba por tener todo perfecto y desde el primer día hasta el último profesional, pero como como amigo era muy derecho", finalizó con lágrimas Brailovsky.