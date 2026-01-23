Miguel Borja manda mensaje tras fichaje fallido con Cruz Azul

Cruz Azul fue protagonista de un polémico momento al no poder concretar la llegada de Miguel Borja, delantero colombiano proveniente de River Plate, quien ilusionaba a la afición celeste tras un paso goleador por la escuadra argentina.

La Máquina mantuvo en espera de su registro al cafetalero por casi un mes, ya que no lograban inscribirlo por la falta de plazas de futbolistas no formados en México. Borja llegó al país el 28 de diciembre y, hace unas horas se confirmó que no esperará más tiempo.

Todo indica que el ex del River Plate analizará ofertas de otros clubes extranjeros, siendo la liga de Arabia la favorita para continuar con su carrera y buscar su lugar en el Mundial de 2026.

Luego de romper negociaciones con Cruz Azul, Borja compartió en su cuenta de Instagram un mensaje hablando de lo sucedido, donde reconoció un gran trato por parte de la directiva celeste.

Lee también: La Selección Mexicana es víctima de los mejores MEMES por sufrir para vencer a Panamá

"Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada", comienza el texto del colombiano.

Parecía que el polaco Mateusz Bogusz sería el extranjero que saldría del club para poder inscribir a Borja, pero las pláticas de Cruz Azul y el Houston Dynamo se estancaron y eso ocasionó que la salida del europeo no se concretará, complicando la llegada del seleccionado colombiano.

"Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar", asegura Borja.

Lee también: Germán Berterame es reventado en redes tras triunfo de la Selección Mexicana sobre Panamá

Pese a todo lo vivido, el "Colibrí" se va con un buen sabor de boca.

"Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos y,quizás en otra ocasión se vuelvan a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina", finaliza el mensaje.

Mensaje de Borja en Instagram / Foto: @miguelaborja23 en Instagram



