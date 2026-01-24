Argentinos se burlan de Santiago Giménez por soñar con ser campeón del mundo con México

Uno de los grandes misterios que rodean a la Selección Mexicana previo al Mundial 2026 es si Santiago Giménez podrá estar recuperado de su lesión para el debut frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio en el estadio Banorte. Sin embargo, el goleador no sólo confía que estará presente, también sueña con hacer historia con el Tri.

En los últimos días trascendió la entrevista que Giménez realizó con ESPN, donde el actual futbolista del AC Milan reveló sus aspiraciones en la Copa del Mundo, lo que provocó las burlas del público argentino.

Lee también Siete jugadores lesionados del Tricolor corren contrarreloj en su recuperación; ¿les alcanzará para llegar al Mundial 2026?

Santiago Giménez cree que México hará historia en el Mundial 2026

"Haremos historia. Como dije antes, soy un gran soñador y quiero ser campeón del mundo con México", declaró Santiago Giménez al ser cuestionado sobre el Tri.

Dicha declaración fue retomada por el Diario Olé, uno de los medios más importantes de Argentina, y en la sección de comentarios los usuarios se burlaron de Santiago Giménez.

"No hay duda que esto es admirable, ni mis hijos que duermen hasta el mediodía tienen el sueño tan grande como este jugador...", comentó un usuario; "Este viene a reemplazar al Chavo", comentó otro con 718 'likes'.

"No cabe dudas que en México están los mejores comediantes del mundo", agregó un usuario antes que otro comente "luego despertó y se quedó en octavos", recordando la "maldición" del Tri y sus eliminaciones en esa instancia mundialista.

Lee también Ruso Brailovsky recuerda entre lágrimas a André Marín: "Lo extraño"

Las burlas del público argentino hacia Santiago Giménez