Villarreal vs Real Madrid: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 21?

El Real Madrid, que está a un punto del FC Barcelona en la tabla de posiciones del campeonato de liga, se enfrentará este sábado al Villarreal, que se encuentra en la tercera posición con 41 unidades y sueña con acercarse a los merengues.

Tras la humillante eliminación en Copa del Rey, el cuadro merengue continúa su "reconstrucción" de la mano de Álvaro Arbeloa; el triunfo contra Levante y la goleada contra el Mónaco en Champions League, son señales de vida de un nuevo equipo. Con una victoria esta tarde, podrían superar momentáneamente al Barcelona en la cima del campeonato.

Por el otro lado está el modesto Submarino Amarillo, que aunque viene de perder contra el Betis por Liga y con el Ajax por la Champions, viven una temporada de ensueño y buscan darle un broche de oro con un triunfo sobre el Madrid.

Aún con un un partido menos que el resto, se ubica en la tercera posición por encima del Atlético de Madrid gracias a los goles a favor. Esta es una gran prueba para que Arbeloa demuestre que está listo para dirigir al cuadro merengue.

A continuación, te presentamos la información para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO EL VILLARREAL VS REAL MADRID?

Hora: 14:00 horas

Transmisión: 516 y 1516 de Sky Sports / 522 de Izzi

