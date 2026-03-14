América hace historia y se convierte en el primer club profesional en unirse a la Queens League

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En un hecho sin precedentes, el se convirtió en el primer equipo profesional en unirse a la Queens League.

En redes sociales se presentó al América con un video donde los aficionados enloquecieron con la presencia del "Ave de las Tempestades".

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¿Cuándo y dónde ver el debut del América en la Queens League?

Las Águilas debutan este sábado 14 de marzo contra Las Aliens FC a las 19:00 horas. A continuación les compartimos los detalles de dónde pueden ver el encuentro:

  • Streaming en Disney+
  • Canales oficiales de Queens League en:
  1. YouTube
  2. Twitch
  3. Kick
  4. TikTok
  5. X

Así será el equipo del América en la Queens League

Esta es la plantilla del América en la Queens League:

  • Alondra Tinajero (portera)
  • Jazmín Reyes (portera)
  • Karla Hernández (defensa)
  • Melissa Arredondo (defensa)
  • Brenda Sosa (medio)
  • Dayana Cazares (medio)
  • Hireri Velázquez (medio)
  • Nicole Castillo (medio)
  • Verónica Pérez (medio)
  • Vianey Blanquel (medio)
  • Daniela Sánchez (delantera)
  • Fernanda Piña (delantera)

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