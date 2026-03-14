América hace historia y se convierte en el primer club profesional en unirse a la Queens League

En un hecho sin precedentes, el América se convirtió en el primer equipo profesional en unirse a la Queens League.

En redes sociales se presentó al América con un video donde los aficionados enloquecieron con la presencia del "Ave de las Tempestades".

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¿Cuándo y dónde ver el debut del América en la Queens League?

Las Águilas debutan este sábado 14 de marzo contra Las Aliens FC a las 19:00 horas. A continuación les compartimos los detalles de dónde pueden ver el encuentro:

Streaming en Disney+

Canales oficiales de Queens League en:

YouTube Twitch Kick TikTok X

Así será el equipo del América en la Queens League

Esta es la plantilla del América en la Queens League:

Alondra Tinajero (portera)

Jazmín Reyes (portera)

Karla Hernández (defensa)

Melissa Arredondo (defensa)

Brenda Sosa (medio)

Dayana Cazares (medio)

Hireri Velázquez (medio)

Nicole Castillo (medio)

Verónica Pérez (medio)

Vianey Blanquel (medio)

Daniela Sánchez (delantera)

Fernanda Piña (delantera)

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