América hace historia y se convierte en el primer club profesional en unirse a la Queens League

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Pumas vs Cruz Azul: Horario y canales para ver la Jornada 11 del Clausura 2026; hoy, sábado 14 de marzo
En un hecho sin precedentes, el América se convirtió en el primer equipo profesional en unirse a la Queens League.
En redes sociales se presentó al América con un video donde los aficionados enloquecieron con la presencia del "Ave de las Tempestades".
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¿Cuándo y dónde ver el debut del América en la Queens League?
Las Águilas debutan este sábado 14 de marzo contra Las Aliens FC a las 19:00 horas. A continuación les compartimos los detalles de dónde pueden ver el encuentro:
- Streaming en Disney+
- Canales oficiales de Queens League en:
- YouTube
- Twitch
- Kick
- TikTok
- X
Así será el equipo del América en la Queens League
Esta es la plantilla del América en la Queens League:
- Alondra Tinajero (portera)
- Jazmín Reyes (portera)
- Karla Hernández (defensa)
- Melissa Arredondo (defensa)
- Brenda Sosa (medio)
- Dayana Cazares (medio)
- Hireri Velázquez (medio)
- Nicole Castillo (medio)
- Verónica Pérez (medio)
- Vianey Blanquel (medio)
- Daniela Sánchez (delantera)
- Fernanda Piña (delantera)
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