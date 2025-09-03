América Femenil arrasa al Chorrillo en la Concacaf Champions Cup W; el equipo mexicano desplegó su poder en Panamá

El América Femenil demostró una vez más por qué es uno de los equipos más fuertes y temidos de la región de Concacaf, al golear con autoridad (0-9) al Chorrillo FC de Panamá en su visita al Estadio Rommel Fernández.

Las dirigidas por Ángel Villacampa, que tuvieron una noche redonda en el césped del histórico inmueble, no solo consiguieron sus primeros tres puntos en la Concacaf Champions Cup W 2025-26, sino que reafirmaron sus aspiraciones de pelear por el título.

Con una soberbia actuación de Irene Guerrero, quien marcó un triplete; dobletes de Bruna Vilamala y Kiana Palacios; además de tantos individuales de Monserrat Saldívar y Scarlett Camberos, las azulcremas dieron un golpe de autoridad para tomar la punta del Grupo A.

Lee también El arquero mexicano Alex Padilla recibe duro castigo en España; no estará disponible por varios partidos

La gran velada para el equipo mexicano comenzó antes del primer cuarto de hora, cuando, ante errores defensivos, lograron inaugurar el marcador (14’) con un tanto de Kiana Palacios.

El primer gol fue un golpe anímico del que no pudieron recuperarse las futbolistas panameñas, quienes, al intentar tener conexiones y buscar el empate ante su gente, fueron superadas ampliamente en todos los sectores del campo por las Águilas, viendo caer su meta en cuatro ocasiones más durante el primer tiempo.

Con doblete de la española Bruna Vilamala al (28’) y (37’), además de los goles de Monserrat Saldívar (38’) e Irene Guerrero (43’), el club mexicano se fue con una amplia ventaja al descanso.

Lee también Miguel Herrera y Luis Fernando Tena regresan en búsqueda de un boleto al Mundial; así es su camino rumbo al 2026

El resultado parcial, que ya era una loza muy difícil de afrontar, generó que el equipo local saliera sin ganas al complemento, recibiendo más castigo sobre su portería, destacando Irene Guerrero con anotaciones al (55’) y (68’).

Con un rival totalmente vencido y esperando el silbatazo final, América siguió atacando el arco canalero, cerrando la noche con los tantos de Scarlett Camberos (77’) y Kiana Palacios (88’).