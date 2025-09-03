Miguel Herrera y Luis Fernando Tena regresan en búsqueda de un boleto al Mundial; así es su camino rumbo al 2026

La Fecha FIFA de septiembre permitirá a varias selecciones del planeta volver a la actividad en los siguientes días, muchas de ellas con la ilusión de llegar a la Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Entre esos conjuntos destacan Guatemala y Costa Rica, dos naciones que actualmente se encuentran siendo dirigidas por dos experimentados estrategas mexicanos, quienes, ante la falta de oportunidades en el futbol mexicano, salieron del país.

Miguel Herrera con los ticos y Luis Fernando Tena con los chapines tendrán unos días llenos de emociones, con el deseo de estar más cerca del Mundial, enfrentando en la recta final de la eliminatoria de CONCACAF a rivales peligrosos.

El primero en entrar en actividad es Luis Fernando Tena, quien ha logrado una transformación en Guatemala, logrando un compromiso importante de los futbolistas, que buscarán aprovechar la localía para vencer a El Salvador y, días más tarde, a Panamá.

Por su parte, Herrera y Costa Rica enfrentarán a Nicaragua en condición de visitante y cerrarán la fecha en casa ante Haití, uno de los rivales más endebles de la zona.

Con ese calendario y resultados favorables, ambos entrenadores mexicanos esperan mantener sus proyectos, que tienen como destino final la máxima justa del futbol.