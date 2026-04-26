América cae ante Atlas, pero se lleva los mejores MEMES; así reacciona la afición azulcrema

Pese a que las Águilas del América controlaron por ochenta minutos el balón, su esfuerzo dio un resultado adverso: en el Estadio Banorte, antes llamado Azteca, los rojinegros de Atlas anotaron un gol que les permitió escalar hasta sexto lugar de la tabla general. Y de paso, envió a los azulcremas hasta la octava posición.

Después del cierre de la fase regular, ambos equipos se encuentran en la zona de Liguilla.

Sin embargo, a lo largo del partido, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Estos son los mejores memes que dejó la victoria (0-1) de Atlas, correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026.

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América y Atlas en la Liga MX, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la derrota de América en la Jornada 17 del Clausura 2026

23/24: Tenías la confianza de que el América iba a ser campeón // 25/26: Apelas al milagro para que el América pueda ser campeón pic.twitter.com/53TMiILdKN — Andre (@_AndreCA7) April 26, 2026

Ayudamos a nuestro club hermano atlas a pasar a la liguilla, Se fueron ALV los xolos y nos toca los pumas 🥵🥵🥵



Que gran día !!!!!!! pic.twitter.com/js5EBISwWx — LUIS FERNANDO (@LFUGALDE7) April 26, 2026

ATLAS ACABÓ CON EL CLÁSICO DE LA AMISTAD pic.twitter.com/J8bQ6ukMCo — A.C. (devastado) (@MillonetasCA) April 26, 2026

El América dejándose perder contra el Atlas para evitar la maldición del 6to lugar de la tabla. pic.twitter.com/o6kEGsnmcb — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) April 26, 2026

Por cierto, las actuaciones mas horrorosas del torneo fueron usando esta cagada pic.twitter.com/62wwIxWuND — Carlos Adrián 🇧🇦 (@C4RL0S_4DR14N) April 26, 2026

La vida desde que el America se volvió la burla de México pic.twitter.com/YRiBWusGnF — Lamine Tamal (@Tamalxym_) April 26, 2026

El Palmeiras nos estafó con Veiga pic.twitter.com/nGnCbasuPE — edu (@eduuxqs) April 26, 2026