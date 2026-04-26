Más Información

El keniano Sabastian Sawe rompe récord mundial; gana el Maratón de Londres en menos de dos horas

El keniano Sabastian Sawe rompe récord mundial; gana el Maratón de Londres en menos de dos horas

América cae ante Atlas, pero se lleva los mejores MEMES; así reacciona la afición azulcrema

América cae ante Atlas, pero se lleva los mejores MEMES; así reacciona la afición azulcrema

André Jardine deja mensaje previo al Pumas vs América: No hay campeón en la Jornada 17

André Jardine deja mensaje previo al Pumas vs América: No hay campeón en la Jornada 17

Supernova Genesis 2026: Horario y dónde ver EN VIVO las peleas en la Arena Ciudad de México, HOY 26 de Abril

Supernova Genesis 2026: Horario y dónde ver EN VIVO las peleas en la Arena Ciudad de México, HOY 26 de Abril

Liga MX: Horarios y canales para ver la Jornada 17 del Clausura 2026; HOY, domingo 26 de abril

Liga MX: Horarios y canales para ver la Jornada 17 del Clausura 2026; HOY, domingo 26 de abril

Pese a que las Águilas del controlaron por ochenta minutos el balón, su esfuerzo dio un resultado adverso: en el Estadio Banorte, antes llamado Azteca, los rojinegros de Atlas anotaron un gol que les permitió escalar hasta sexto lugar de la tabla general. Y de paso, envió a los azulcremas hasta la octava posición.

Después del cierre de la fase regular, ambos equipos se encuentran en la zona de Liguilla.

Sin embargo, a lo largo del partido, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Estos son los mejores memes que dejó la victoria (0-1) de Atlas, correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026.

Lee también

América y Atlas en la Liga MX, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7
América y Atlas en la Liga MX, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la derrota de América en la Jornada 17 del Clausura 2026

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS