América cae ante Atlas, pero se lleva los mejores MEMES; así reacciona la afición azulcrema

Más Información
Supernova Genesis 2026: Horario y dónde ver EN VIVO las peleas en la Arena Ciudad de México, HOY 26 de Abril
Pese a que las Águilas del América controlaron por ochenta minutos el balón, su esfuerzo dio un resultado adverso: en el Estadio Banorte, antes llamado Azteca, los rojinegros de Atlas anotaron un gol que les permitió escalar hasta sexto lugar de la tabla general. Y de paso, envió a los azulcremas hasta la octava posición.
Después del cierre de la fase regular, ambos equipos se encuentran en la zona de Liguilla.
Sin embargo, a lo largo del partido, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Estos son los mejores memes que dejó la victoria (0-1) de Atlas, correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026.
Lee también Efraín Juárez prefiere ser mesurado y evita hablar sobre un posible campeonato de sus Pumas
Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la derrota de América en la Jornada 17 del Clausura 2026
Noticias según tus intereses
[Publicidad]