América busca a Brian García para el torneo Clausura 2026; negocia con Toluca un intercambio

Christian Martinoli y Luis García comparan a Giovani Dos Santos y Javier Hernández; ¿A quién prefieren?

Espanyol vs FC Barcelona: Horarios y canales para ver EN VIVO el derbi HOY, sábado 3 de enero

Jake Tonges: Cuando la oportunidad toca la puerta y decides abrirla

Robin, el esteta amado por la afición, sin importar ser rudo o técnico

Este sábado trascendió que negocian un intercambio de jugadores para el arranque del torneo Clausura 2026. Por un lado, las Águilas reciben a Brian García y los Diablos a Ralph Orquin.

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, ambos cambian de equipo bajo préstamo por un periodo de un año.

El ‘Guameru’, jugó con los Tuzos de Pachuca el Apertura 2025 y fue campeón con los Diablos en el Clausura 2025. Dirigido por Antonio Mohamed, jugó 87 partidos, marcó seis goles y aportó siete asistencias.

Por su parte, el lateral izquierdo de las Águilas, Orquin, fue cedido a los Bravos de Juárez por un año, donde disputó 47 partidos y aportó seis asistencias.

Sin embargo, en su regreso a las órdenes de André Jardine apenas jugó tres partidos en el Apertura 2025.

