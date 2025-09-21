Alfredo Adame revienta a periodista deportivo de FOX Sports: “Eres un ignorante y un fracasado que nadie conoce”

Sin duda alguna, Alfredo Adame es uno de los personajes más polémicos en la actualidad, dentro del mundo del espectáculo.

El actor y presentador mexicano suele colocarse en el ojo del huracán con los fuertes comentarios que realiza.

El Golden Boy se caracteriza por ser una persona sumamente directa y no se mide al momento de compartir sus opiniones.

Por tal motivo, es habitual que el polémico exparticipante de La Casa de los Famosos se robe los reflectores al hablar sobre otros integrantes de la farándula.

Sin embargo, en esta ocasión, Alfredo Adame sorprendió a propios y extraños al meterse en el mundo del deporte.

El expolítico visitó al periodista deportivo de FOX Sports, Alex Blanco, para formar parte del podcast que tiene en YouTube, ALEXPUESTO.

Su canal se encontraba de fiesta al cumplir su primer año, por lo que el conductor de La Última Palabra decidió invitar al actor como invitado de lujo.

Durante la entrevista, platicaron sobre diferentes temas, desde sus inicios en la actuación, su vida como piloto de aviación, su etapa como atleta y, por su puesto, las polémicas en las que suele estar inmerso.

Fiel a su controversial y directo estilo, Alfredo Adame no dudó en reventar a Alex Blanco en su propio programa y le lanzó un fuerte comentario que dejó sin palabras a su entrevistador.

Durante una dinámica, el periodista deportivo le pidió al Golden Boy que simulara cómo es un posicionamiento en La Casa de los Famosos.

El primero que compartió su “opinión” fue el integrante de FOX Sports, quien no fue tan fuerte con los falsos comentarios que le lanzó.

“Muchas de las cosas que dices me parecen mentiras; no creo que seas cinta negra, creo que eras muy buen actor, pero no creo que seas el mejor, ni que hayas tenido muchas novelas exitosas. Respeto tu trayectoria, pero también respétate a ti y dejamos a los demás convivir”, señaló Alex Blanco.

Por su parte, Alfredo Adame no se guardó nada y “reventó” al exintegrante de TV Azteca, como si estuviera en LCDLF.

“Lo que tengo que decirte es que respeto tu opinión, [pero] eres un ignorante, no sabes nada de mí y no tienes la manera de comprobar si soy o no cinta negra, si tengo una rentadora de jets privados o no. Esa es la forma de enmascarar las mediocridades de un individuo que es un fracasado que nadie lo conoce. En pocas palabras, eres un desquehacerado; agradezco tu opinión que no me sirve de nada más que pa limpiarme el cul*”, se burló Alfredo Adame sobre Alex Blanco.