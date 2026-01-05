Alexis Vega sorprende al tatuarse los seis trofeos que ganó con Toluca y Selección Mexicana en 2025

Alexis Vega tuvo un 2025 inolvidable en su trayectoria como profesional, tanto con el Toluca como con la Selección Mexicana.

El futbolista mexicano brilló con la camiseta escarlata y con la tricolor, en el año previo a la Copa del Mundo.

Con los Diablos Rojos, el exatacante de las Chivas ganó cuatro títulos: Clausura 2025, Campeón de Campeones, Campeones Cup y Apertura 2025.

A lo largo de 2025, el mundialista con la Selección Mexicana en Qatar 2022 disputó un total de 43 partidos con el Toluca, marcó 17 goles y otorgó 22 asistencias, es decir, tuvo 39 contribuciones de gol, casa la misma cantidad de duelos jugados.

Lee También David Faitelson respalda proyecto de Efraín Juárez en Pumas: “Es el técnico adecuado”

Mientras que, con el Tricolor, jugó 17 encuentros, hizo una anotación y dio 3 pases para gol en 2025. Además, conquistó la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro.

De esta manera, Alexis Vega finalizó el año con seis títulos obtenidos, cuatro con su club y dos con su selección.

Para recordar los dos semestres impresionantes que vivió, el canterano escarlata decidió tatuarse cada uno de los trofeos que levantó.

A través de sus redes sociales, el habilidoso jugador tricolor compartió una fotografía del dibujo que se plasmó en la piel y etiquetó al artista que se lo realizó.

Lee También Chivas se despide oficialmente de Alan Mozo y suma más bajas que refuerzos para el Clausura 2026

Cabe resaltar que, para Alexis Vega, el 2025 fue un “año de contrastes, donde en lo profesional me dio todo, muchos logros y sueños cumplidos, pero también con noticias complejas que quedarán marcadas en mí y mi familia”.

Así compartió en cuenta oficial de Instagram el seleccionado mexicano para recibir el 2026 y también valoró todas las experiencias que vivió a lo largo de los 365 días.

“Agradezco cada capítulo de este año, ha sido un año de DESAFIOS, APRENDIZAJES, ALEGRIAS Y REFLEXIONES PROFUNDAS, gracias por todo lo vivido. Me siento BENDECIDO por todos los momentos felices que me regalaste Y AGRADECIDO por las lecciones que vinieron acompañadas de tristeza, Pero todo ha sido parte del camino. 2026 es todo o nada”, publicó.

Es importante recordar que Alexis Vega se perdió, prácticamente, toda la Liguilla con el Toluca al no estar al 100% físicamente; solamente pudo estar disponible para la final, donde se hizo presente con dos goles en la tanda de penaltis.

Junto a Luis García, fue la principal figura del juego de vuelta disputado en el estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos levantaron el bicampeonato del futbol mexicano.