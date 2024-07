Alexis Vega culpa a la ciudad de Guadalajara por no rendir en Chivas: "Hay muchas tentaciones"

Uno de los jugadores que sin duda defraudó en su paso por Chivas fue el atacante mexicano Alexis Vega, un delantero con talento que no logró encontrar su mejor versión y fue conocido por la afición por sus escándalos extra cancha.

Una situación de la que habló el ahora jugador de Toluca, quien aseguró fue su inmadurez y las tentaciones de la ciudad, fueron las culpables de no tener un paso importante con los rojiblancos.

Lee también Matan a la hermana de Carlos Salcedo, jugador de Cruz Azul

“Guadalajara es una ciudad con muchas tentaciones, yo llegué muy joven y quizá por ahí te gana el desmadre, por así decirlo. Y para estar en un club como Chivas hay que estar a la altura”, comentó en ESPN.

Lee también Miguel Layún sale en defensa de la Selección Mexicana: “No es una situación tan crítica”

Vega, quien con su desempeño en el reciente Clausura 2024 pudo volver a la Selección Mexicana, aprovechó la oportunidad y agradeció el vestir la camiseta de Chivas.

“Tiene que ver la presión, es un equipo muy grande. También tuve una buena racha, después al final no fui como quería, pero agradezco de que me dieron la oportunidad. No sé qué pasa después de que salimos y tenemos la oportunidad de que nos vaya bien, pero es algo muy espectacular jugar en Chivas y lo agradezco siempre”.