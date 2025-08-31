Desde su salida de la Liga MX, Alex Padilla sabía que su regreso al Athletic Club sería como segundo portero, por lo que no ha visto minutos en los juegos de LaLiga. A pesar de no haber jugado ninguno de los tres partidos hasta ahora, el mexicano se fue expulsado en el duelo de este domingo.

El guardameta de origen español sigue a la espera de tener acción con el cuadro inicial del conjunto Vasco, algo que luce complicado porque delante de él está Unai Simón, titular de la Selección Española y un referente del equipo de San Mamés.

En esta ocasión, como las tres anteriores, Padilla saltó como suplente al duelo frente al Real Betis en la Jornada 3 de LaLiga, donde sumó una tarjeta roja.

Lee también: VIDEO: Luis Suárez pierde la cabeza y escupe a auxiliar del Seattle Sounders

Por esta razón expulsaron a Alex Padilla

Faltaban un par de minutos para el final del juego, el Athletic lo ganaba 2-0 frente los verdiblancos, pero Bakambu puso a temblar a los Leones de San Mamés con una anotación que redujo la distancia, y le puso mucho sabor al cierre del partido.

Este gol cayó cerca del silbatazo inicial, así que Alex Padilla decidió aventar un balón al campo, esto con la intención de perder más tiempo y el triunfo de su equipo no estuviera en riesgo.

A raíz de esta acción, el árbitro del encuentro se acercó a la banca del equipo rojiblanco para mostrarle la tarjeta roja al ex de Pumas, quien se perderá el duelo frente al Alavés el sábado 13 de septiembre.