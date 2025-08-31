Aaron Ramsey se estrenó como goleador de Pumas; su tanto desató los MEMES en las redes

Más Información
La llamada "maldición de Aaron Ramsey" es una leyenda popular que vincula los goles del futbolista galés con el fallecimiento de celebridades o figuras notables poco después de sus anotaciones.
Todo comenzó en octubre de 2009, cuando Ramsey marcó su primer gol internacional para Gales contra Liechtenstein, y dos días después falleció un comentarista español.
Lee también: Raúl Jiménez alcanza impresionante récord en la Premier League; es el primer mexicano en lograrlo
A partir de ese momento, los aficionados y las redes sociales comenzaron a notar coincidencias entre los goles del mediocampista y las muertes de personajes famosos, como Osama bin Laden (2011), Steve Jobs (2011), Whitney Houston (2012), Paul Walker (2013), Robin Williams (2014), y David Bowie (2016), entre otros.
La "maldición de Aaron Ramsey" ha cobrado nueva relevancia con su llegada a los Pumas de la Liga MX, donde los aficionados han vuelto a mencionar esta curiosidad.
Por ello, es hora de que los famosos se pongan a temblar, pues el galés le dio el triunfo a los Pumas en el duelo de la Jornada 7 ante Atlas.
Desde luego, este hecho no paso desapercibido por los usuarios de las redes sociales y echaron a andar su creatividad para lanzar los mejores MEMES al respecto