Aaron Ramsey se estrenó como goleador de Pumas; su tanto desató los MEMES en las redes

La llamada "maldición de Aaron Ramsey" es una leyenda popular que vincula los goles del futbolista galés con el fallecimiento de celebridades o figuras notables poco después de sus anotaciones.

Todo comenzó en octubre de 2009, cuando Ramsey marcó su primer gol internacional para Gales contra Liechtenstein, y dos días después falleció un comentarista español.

A partir de ese momento, los aficionados y las redes sociales comenzaron a notar coincidencias entre los goles del mediocampista y las muertes de personajes famosos, como Osama bin Laden (2011), Steve Jobs (2011), Whitney Houston (2012), Paul Walker (2013), Robin Williams (2014), y David Bowie (2016), entre otros.

La "maldición de Aaron Ramsey" ha cobrado nueva relevancia con su llegada a los Pumas de la Liga MX, donde los aficionados han vuelto a mencionar esta curiosidad.

Por ello, es hora de que los famosos se pongan a temblar, pues el galés le dio el triunfo a los Pumas en el duelo de la Jornada 7 ante Atlas.

Desde luego, este hecho no paso desapercibido por los usuarios de las redes sociales y echaron a andar su creatividad para lanzar los mejores MEMES al respecto

A continuación te dejamos los mejores memes sobre el gol de Aaron Ramsey:

