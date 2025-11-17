Alemania y Países Bajos completan su obra y clasifican al Mundial 2026 con sólidas victorias

La Copa del Mundo de 2026 tiene dos nuevos invitados. Alemania y Países Bajos consiguieron clasificarse directamente al siguiente Mundial.

La Mannschaft y La Naranja Mecánica aplastaron a Eslovaquia y Lituania, respectivamente, y se adjudicaron el boleto a la justa mundialista, evitando el Repechaje de Europa (UEFA).

Los teutones le pasaron por encima (6-0) a los Halcones en la Red Bull Arena de Leipzig, con goles de Nick Woltemade, Serge Gnabry, Leroy Sané (x2), Bote Baku y Assan Ouedraogo.

De esta manera, la escuadra de Julen Nagelsmann se quedó con el primer lugar del Grupo A de la Clasificación de UEFA y mandó a los eslovacos a los Play-Offs.

Alemania disputará su Copa del Mundo número 21, es decir, sólo no ha podido clasificar en dos ocasiones (1930 y 1950).

Por su parte, los Tulipanes golearon (4-0) a los lituanos en la Johan Cruyff Arena​ de Ámsterdam, con anotaciones de Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons y Donyell Malen.

Los dirigidos por Ronald Koeman se quedaron en la cima de la clasificación del Grupo G y enviaron a Polonia a la Repesca del viejo continente.

Países Bajos participará en su decimosegundo Mundial, con el sueño de llegar a su cuarta final y conquistar su primer título.

Los alemanes y los neerlandeses acompañarán a Croacia, Francia, Inglaterra, Noruega y Portugal y que se clasificaron directamente al Mundial, por parte de la UEFA.

Mientras que Polonia y Eslovaquia estarán en el Repechaje, junto a Ucrania, Irlanda, Italia, Albania y Chequia.

La Mannschaft y La Naranja Mecánica se unen a Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Qatar, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Croacia, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Francia, Ghana, Inglaterra, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Portugal, Senegal, Sudáfrica, Túnez, Uruguay y Uzbekistán como los participantes de la justa mundialista de 2026.

Ya son 34 invitados a al siguiente Copa del Mundo, por lo que únicamente quedan disponibles 14 boletos que se definirán en los próximos meses.

De Europa, todavía quedan cinco plazas directas que se definirán este miércoles, 18 de noviembre en la última jornada de las Eliminatorias Europeas.