Alejandro Zendejas rompe el silencio y explica su decisión de jugar con Estados Unidos

Previo al Mundial de Qatar 2022, Alejandro Zendejas, futbolista del América, se convirtió en un constante tema de conversación sobre su doble nacionalidad y la posibilidad de jugar para México o Estados Unidos.

El tema comenzó a tener diversas versiones, pero la que más polémica causó fue una supuesta extorsión de Alejandro Zendejas hacia Gerardo Martino, en la que según dijo que se inclinaría por México sólo si era titular en la Copa del Mundo.

“Pasaron muchas cosas, me guardé muchas cosas. Es un tema muy delicado porque se dijeron cosas que no había dicho o había hecho. Juego con Estados Unidos desde chico, me formé allá, empecé mi carrera profesional allá y esas fueron las razones por las que escogí Estados Unidos", explicó Alejandro Zendejas.

LEE TAMBIÉN David Faitelson arremete contra Cuauhtémoc Blanco y sus comparaciones: "Todos fracasaron en el Tricolor"

"En algún momento hablé de lo de la extorsión, no se le puede decir a un técnico que te tiene que poner sí o sí, me queda claro, entonces no sé por que dijo eso si dijo que nunca habló conmigo, pero son cosas del pasado y ahora me enfoco en el presente, en el futuro, en dar lo mejor en la cancha”, agregó sobre los días previos a la Copa del Mundo de Qatar.

Zendejas informó el pasado mes su decisión de representar a Estados Unidos 6 ya hasta disputó algunos duelos con el conjunto de las Barras y las Estrellas.

"Sobre Selección, muy feliz, fue una decisión que tuve que pensar, pero allá la pasé de lujo con mis compañeros desde los 17 años y los que conocí ahora. Lo disfrute mucho", aseveró.

LEE TAMBIÉN ¿Cuál es el mejor equipo y el más popular en México? Esto respondió la Inteligencia Artificial a EL UNIVERSAL Deportes

FOTO: ESPECIAL - Alejandro Zendejas con Estados Unidos

MLS, muy cerca de la Liga MX

Para Alejandro Zendejas, atacante de las Águilas del América, a nivel selecciones, "Estados Unidos está un paso adelante" que México.

Sin embargo, a nivel liga, acepta que la Major League Soccer aún trabaja para alcanzar a la Liga MX.

“Estamos muy cerca, se ha notado en la Concachampions, pero desde que estaba en la MLS a hoy, ha cambiado mucho, pero estamos casi igualitos”, concluyó el mexico-americano.

LEE TAMBIÉN La imagen de Shakira que se viralizó por culpa del Barcelona vs Real Madrid