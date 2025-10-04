“Le dije que sí al amor de mi vida”, fueron las palabras con las que Alejandra Valencia dio a conocer que se comprometió con su pareja, el músico Jesús Gutiérrez.

En sus redes sociales, la arquera olímpica compartió una serie de fotografías del íntimo momento que vivió junto con su prometido: “Estoy lista para pasar el resto de mi vida contigo, amor. Desde que estábamos en primaria lo estoy”, continuó Valencia.

A las felicitaciones por el compromiso de la pareja se les unió la de Matías Grande, arquero que —junto con Alejandra Valencia— conquistó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se celebró en abril, como parte de la categoría de equipo mixto.

Además de compartir las postales del compromiso, Alejandra posteó una fotografía de ambos cuando eran estudiantes de primaria: con birrete y toga, sosteniendo un pequeño diploma.

Por su parte, Jesús Gutiérrez también replicó la publicación de la arquera olímpica: “Gracias por tanto, mi amor de mi vida. Oficialmente, uno de los días más felices de mi vida a tu lado”.

¿Cuál fue la última competición de Alejandra Valencia?

En septiembre, la delegación mexicana viajó al Campeonato Mundial de Tiro con Arco que se celebró en Gwangju, Corea del Sur. Entre los arqueros que lanzaron flechas en la búsqueda de preseas, se encontraba Alejandra Valencia.

Sin embargo, Valencia cayó en los Cuartos de Final, despidiéndose de la competición en la modalidad de arco recurvo individual femenil.

“Obviamente quería mejorar mi subcampeonato del mundial anterior pero a veces, no te toca y hay que entenderlo. Allí sigo entre las mejores ocho del mundo”, reconoció Alejandra.

